Подготовка на овошките за зимата: 10 златни правила

Суровата зима, вредителите и болестите могат да увредят овощните дървета или да ги направят безплодни през следващата година. Но опитните градинари винаги се придържат към 10 съвета за подготовка на овощните дървета за зимата. Придържането към тях помага да ги направите още по-плодотворни през следващата година.

Подготовка на овошките за зимата

Съберете листата и падналите плодове. Вредителите и болестите по овощните дървета често зимуват в паднали листа и стари плодове, които остават върху или под овощните дървета през цялата зима. Цялостното есенно почистване преди зимата ще предотврати повторната поява на много вредители и болести.

Премахване на плевели. Изскубете или отрежете цялата трева и плевели, растящи близо до стволовете на овощни дървета. Изскубете плевелите на ръка. Избягвайте използването на косачка за трева близо до стволовете на дърветата, тъй като тези инструменти могат да повредят кората и да направят овощните дървета по-податливи на болести.

Високите растения около овощните дървета привличат полевки и други вредители, които увреждат кората.

Проверете почвата. Експертите препоръчват тестване на почвата поне веднъж на всеки 1 до 3 години, за да се гарантира, че градините нямат хранителни дефицити и са достатъчно здрави за отглеждане на овощни дървета.

Добавете мулч. Естествен мулч, като нарязана кора или дървени стърготини, може да се добавя около овощните дървета по всяко време на годината, но мулчирането през есента осигурява добра изолация за корените на дървото през зимата. За най-добри резултати, нанасяйте мулч на слоеве с дебелина 5–10 см и го разпределете на няколко сантиметра от стволовете.

Отстранете проблеми с дренажа. Ако забележите, че в основата на овощните ви дървета се натрупва вода, справянето с този проблем преди зимата ще намали риска от гниене на корените във водонаситена почва. За целта можете да изкопаете дренажен канал близо до дърветата или да изравните почвата, за да подобрите дренажа.

Избягвайте употребата на торове. Овошките не трябва да се торят с бавнодействащи торове или компост преди зимата.

Монтирайте защита за дървета. През зимата полевки, мишки и зайци често гризат кората и пъпките на дърветата, което може да доведе до смъртта на младите овощни дървета. Предпазителите за дървета предотвратяват много проблеми с вредители.

Поставете предпазители за дървета около стволовете на овощните дървета и ги оставете на място до пролетта. За да бъдат ефективни, предпазителите трябва да бъдат заровени поне на 25 см под почвата и да се простират поне на 50 см над земята.

Помислете за ограда. Ако живеете в район с големи диви животни, помислете за висока ограда около дърветата или градината си.

Използвайте репеленти редовно. Прилагани върху стволовете и клоните на овощните дървета, правят градините по-малко привлекателни за вредители и диви животни.

Подрежете според нуждите на дръвчетата. Късната зима до ранна пролет е най-доброто време за резитба на повечето овощни дървета, тъй като по това време те са в латентно състояние и рискът от разпространение на болести е минимален. Ако обаче забележите сериозно повредени или болни клони по овощните си дървета, най-добре е да ги премахнете преди зимата, за да предотвратите разпространението на болести. Сведете резитбата в края на сезона до минимум, тъй като тя може да насърчи нов растеж, който е по-податлив на студ.

