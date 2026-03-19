Правителството на Гюров:

19 март 2026, 6:33 часа
Разкритие: Стефка Костадинова не е напуснала напълно БОК, за да отиде при Пеевски

Оставката, която Стефка Костадинова подаде, за да напусне Българския олимпийски комитет (БОК) и да стане кандидат-депутат от ДПС, е отхвърлена от Търговския регистър, предаде БНТ. Издадени са указания за внасяне на задължителните в такива случаи документи, каквито обаче тя не е представила. Проверка в Агенцията по вписванията сочи, че не са изпълнени ред условия и трябва да бъдат внесени декларация за истинността на заявените обстоятелства, както и документ за това кой да изпълнява правомощията на председател след оставката ѝ. Още: Весела Лечева призова „близките“ и „приятелите“ на Стефка Костадинова да оттеглят жалбите си срещу избора ѝ за шеф на БОК

Какво не е направила Костадинова?

Още: От най-високото до най-ниското: История за достойнството с малко "д"

Костадинова е приложила документ, озаглавен "Оставка", но той не е достатъчен, за да бъде отписана от позицията. Преди дни стана ясно, че Костадинова ще води листата на ДПС в родния си град Пловдив.

Преди дни стана ясно, че Костадинова ще води листата на ДПС на санкционирания от САЩ и Великобритания по "Магнитски" лидер на ДПС-Ново начало Делян Пеевски в родния си град Пловдив.

Тя ще се включи активно в политиката, като ще се кандидатира за народен представител на предстоящите парламентарни избори. Това съобщи самата Костадинова в съобщение до медиите, като не уточнява в кой избирателен район ще се кандидатира, нито дали ще е водач на листа.

"За мен настъпва времето да се опитам да бъда полезна на България и в друго качество, като благодаря изключително много на политическа партия "Движение за права и свободи", която издига кандидатурата ми за народен представител на предстоящите избори. Надявам се да оправдая надеждите и доверието, които ми се гласуват, като олимпийските принципи не ми позволяват повече да заемам поста председател на БОК", заяви Стефка Костадинова.

"Награда ми бяха единствено българският химн и разветият трибагреник, както и сълзите от радост в очите на стъпилите на почетната стълбичка феноменални наши спортисти", допълва бившата световна рекордьорка във високия скок. И допълва: "Животът ме е научил, че олимпийските медали и световните рекорди са ценни, но още по-важно е младото поколение да расте здраво и да има условия за спорт."

Припомняме, че през миналата година Стефка Костадинова се снима в кабинета на Делян Пеевски, като по този начин демонстрира, че се ползва с неговата подкрепа. Малко след това тя загуби изборите на Общото събрание на Българския олимпийски комитет, като делегатите избраха Весела Лечева.

Още: Стефка Костадинова напуска БОК, за да бъде издигната за депутат от Делян Пеевски

Антон Иванов
