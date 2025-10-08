Варосване на овошките през есента: Грешките, които могат да ви оставят без реколта

Какво още трябва да знаете за есенното варосване на овошките?

Грешките при варосване на овошките през есента, които са пагубни за реколтата

Варосването на овошките е задължителна есенна стъпка в грижата за тях, която ги предпазва от замръзване, болести и вредители. Неправилното изпълнение на тази процедура обаче не само обезсмисля ползите от нея, но може и да навреди на дръвчетата. Това води до напукване на кората им, отслабване на дървото и драстично намаляване на добива. За да избегнете това, си струва да знаете най-често срещаните грешки, които градинарите правят през есента.

Грешките при варосване на овошките през есента, които са пагубни за реколтата

Варосване само на ствола. Правилното варосване обхваща не само ствола, но и около една трета от долните скелетни клони - те са най-уязвими.

Варосване само на възрастни дървета. Всъщност всички дървета се нуждаят от защита, дори младите. За разсад под две години се използва по-малко концентриран разтвор, за да не се повреди деликатната му кора.

Народни рецепти за торене на овошките през ноември: Дори най-студената зима няма да ги съсипе, а на пролет ще са отрупани с цветове

Липса на подготовка. Преди варосване, кората трябва да бъде старателно почистена от мъх и лишеи, а пукнатините и повреди трябва да бъдат дезинфекцирани и запечатани с градинска вар.

Избягвайки тези грешки, ще осигурите надеждна защита на вашите дървета през зимата. А през пролетта те ще ви благодарят с активен растеж и изобилна реколта.

Торовете, които са задължителни за овошките през есента

Какво още трябва да знаете за есенното варосване на овошките?

Оптималното време за варосване на дърветата е през есента. Не бързайте с тази важна задача. Твърде ранното варосване на дърветата, разбира се, няма да им навреди, но честите и обилни есенни дъждове могат просто да отмият покритието и процедурата ще трябва да бъде повторена.

Най-добре е да започнете варосването на дърветата, когато настъпят слани и температурите паднат постоянно под нулата, което обикновено се случва около средата на ноември. След това можете спокойно да започнете варосването. Важно е да вземете предвид и климата във вашия регион.

Преди варосване е задължително да се извършват още няколко процедури. Необходимо е да се предприемат няколко важни стъпки:

отстранете всички отломки и растителни отпадъци от зоната на ствола на дървото;

премахнете лющещата се кора;

извършете санитарна резитба на растенията;

разкопайте почвата в областта около ствола на дървото;

прилагайте есенни торове;

третирайте растенията срещу болести ( за целта използвайте 1% меден сулфат – 100 гр на 10 л вода);

извършете напояване на почвата;

Напръскайте овошките с това през есента и следващата година ще забравите за гниенето на плодовете и крастата