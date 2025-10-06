Торовете, които са задължителни за овошките през есента

През есента овошките започват да забавят растежа си и да се подготвят за период на покой. Този преходен период изисква специално внимание, тъй като полага основите за успешно презимуване и активен растеж през пролетта. Един от ключовите елементи на правилната грижа е навременното и правилно торене на дърветата с калиево-фосфорни торове, което спомага за укрепване на кореновата система и повишаване на устойчивостта на замръзване и болести.

Есенно торене на овошките

Дърветата, които трудно издържат на зимни условия, изискват специално внимание. Калият и фосфорът са основни микро- и макронутриенти през есенния период. Калият помага за регулиране на клетъчния воден баланс, предотвратява дехидратацията и повишава устойчивостта на тъканите на замръзване. Фосфорът стимулира развитието на корените, помага на растенията да абсорбират хранителните вещества по-ефективно и участва в производството на сложни органични съединения, които повишават устойчивостта на стрес.

Градинарите и агрономите препоръчват торенето на два етапа. Първият етап трябва да се извърши веднага след края на вегетационния период, когато зелената маса на дърветата започва да избледнява и снабдяването с азот рязко намалява. В този момент торът се прилага в околостволовия кръг на дървото и се вкопава в почвата. Този подход осигурява най-ефективното проникване на хранителни вещества до корените.

Втората фаза на торене трябва да се насрочи по-близо до настъпването на студеното време, когато почвата вече е започнала да се охлажда, но все още не е замръзнала. Това ще консолидира резултатите от първото торене, като ще насърчи развитието на защитни биохимични процеси в растенията и натрупването на хранителни резерви.

Важно е също да се вземат предвид характеристиките на конкретната градина: вид почва, климат, възраст и дървесни видове. Дозите за торене могат да бъдат намалени за глинести и сбити почви, тъй като тези почви задържат влагата и хранителните вещества по-добре, докато за песъчливи почви могат да се използват малко по-високи дози.

Използването на калиево-фосфорни торове в комбинация с органична материя – хумус, компост, подобрява структурата на почвата, активира дейността на полезните микроорганизми и създава благоприятни условия за по-нататъшното развитие на кореновата система.

При прилагане на тор се препоръчва да се поддържа разстояние от ствола, като се фокусирате върху издатината на короната, тъй като там се намират най-активните корени. Разпръскването на тор по повърхността без допълнително разрохкване или задълбочаване намалява ефективността на тора.

Неправилното и навременно прилагане на торове намалява зимната издръжливост на растенията, което впоследствие води до болести, измръзване и дори смърт.

