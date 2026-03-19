Пак "гръм в рая на Путин": Съпротива срещу клане на уж болен добитък мобилизира руската милиция (ВИДЕО)

Ситуацията с уж санитарното клане на добитък на руски фермери в района на Новосибирск, по-точно отправна точка е село Козиха, ескалира. За да бъде потушено недоволството на местните хора дойде конвой на руските сили за сигурност, твърдят очевидци, цитирани от изданието Siberian Express.

"Информация, че новодошлите вече са започнали да конфискуват животните, все още не е получена", съобщава изданието.

По-рано местни фермери бяха глобени с по 12 000 рубли всеки - за организиране на голямо събиране на обществени места, довело до обществени безредици. Те се опитваха да спрат техника, пристигнала да копае гробище, където да бъдат погребвани вече избити техни селскостопански животни. Глобите на шестима фермери бяха платени чрез предварително стартирана национална кампания за набиране на средства в помощ на жителите на Козиха, според Дария Мироненко, дъщеря на местен фермер.

"Тези фермери имат три или четири деца и в заповедта е посочено, че имат 10 дни да платят - никой не иска да влезе в затвора", каза тя. Общо чрез кампанията за набиране на средства са събрани над 500 000 рубли, добави тя.

Руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA съобщи, че фермери от седем села в областта предварително са записали видеообръщение до Владимир Путин, с което го молят да защити добитъка им от умъртвяване. Според жителите животните изглеждат здрави и не са им взети кръвни или млечни проби. Властите в района посочват като основание да унищожават животните огнище на пастьорелоза, инфекциозно заболяване, което може да се предава от животни на хора, както и бяс. Животни се убиват и в други райони на региона.

