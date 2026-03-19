В името на "общия интерес": Макрон настоява за край на ударите по енергийни съоръжения в Близкия изток

19 март 2026, 6:18 часа 261 прочитания 0 коментара
Да се преустановявят нападенията върху съоръжения за преработка на нефт и газ в Близкия изток. За това настоя и призова френският президент Еманюел Макрон, предаде Франс прес. Той заяви, че е говорил по въпроса във връзка с войната срещу Иран с президента на САЩ Доналд Тръмп и с емира на Катар Тамам бин Хамад Ал Тани.

"В наш общ интерес е незабавно да въведем мораториум върху ударите, насочени към гражданска инфраструктура, по-специално енергийна и водна инфраструктура“, написа Макрон в социалната платформа "X", обяснявайки, че се е свързал с лидерите на Катар и САЩ, след като ударите са засегнали "газодобивни обекти в Иран и Катар“.

"Мирното население и неговите основни нужди, както и сигурността на енергийните доставки, трябва да бъдат защитени от ескалация на военните действия“, добави френският държавен глава.

Ирански новинарски агенции съобщиха за удари по нефтени и нефтохимически предприятия близо до индустриалния град Асалуе. Газовото меганаходище Южен Парс в Персийския залив, което се експлоатира от Иран и Катар и осигурява около 70% от доставките на газ за Иран, се намира близо до Асалуе.

Катар от своя страна оповести "значителни щети", нанесени от иранска ракета в индустриалния град в страната Рас Лафан.

Виолета Иванова
