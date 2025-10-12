Кога да спрете поливането на овошките през есента, за да не им навредите?

Преполиването на овошките през есента може да причини повече вреда, отколкото полза. Марта Стюарт препоръчва да намалите поливането навреме, тъй като това е ключът към здрава градина през пролетта. Преполиването през студения сезон може да доведе до гниене на корените, кислороден глад и дори смърт на дърветата. етата по един и същи начин през цялата година е грешка. С настъпването на студеното време нуждата от влага рязко намалява, а излишната вода може да доведе до гниене на корените и загуба на хранителни вещества.

Кога е време да се намали поливането на овошките?

Есента е сигнал за промяна. Когато листата започнат да пожълтяват и падат, дървото заспива, а с него и нуждата му от влага. По-добре е да следвате едно просто правило: Продължете да поливате, докато температурата остане над +5°C. Спрете поливането напълно, когато земята започне да замръзва или когато нощите са постоянно студени.

Торовете, които са задължителни за овошките през есента

Ако не сте сигурни дали е време да спрете, просто опитайте да забие лопата в почвата. Ако копаенето е трудно, защото земята е твърда, тогава поливането вече не е необходимо. Есенното време може да бъде непредсказуемо. Ако вали много дъжд, не бързайте да поливате допълнително.

Младите дръвчета се нуждаят от повече грижи. Корените им все още не са развити, така че могат да се поливат малко по-често през есента, до първите слани. Въпреки това, възрастните дървета вече имат силна коренова система и могат да се справят без често поливане. По време на сухи периоди те се нуждаят само от около 5–7 см вода на всеки две до три седмици. Съсредоточете се върху състоянието на дървото: ако има гъста корона, здрава кора и активно дава плодове, корените му работят добре и излишната влага може само да му навреди.

Напръскайте овошките с това през есента и следващата година ще забравите за гниенето на плодовете и крастата

Вземете предвид климата на вашия регион. При сух климат през есента постепенно намалете поливането, но го поддържайте обилно. Когато земята замръзне, спрете напълно. При умерен климат проверявайте влажността на почвата на дълбочина 10–15 см на всеки няколко седмици. Ако почвата е във формата на „снежна топка“, има достатъчно вода. Ако се рони, полейте я за последен път преди замръзване.

Не забравяйте за мулч. Сламата, дървените стърготини или компостът ще предпазят корените от замръзване и ще помогнат за запазване на естествената влага.

Как плавно да преминете към "есенен режим"? Намалявайте поливането постепенно – не рязко. Започнете с намаляване на количеството вода, след което намалете честотата. Когато листата опадат, полейте дървото си обилно за последен път, около 10–15 литра на дърво. Това ще помогне на корените да презимуват спокойно.

