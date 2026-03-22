Ползи от използването на утайка от кафе върху розите

Утайката от кафе може да подобри структурата на почвата и да помогне за потискане на болестите, но не предлага трайна промяна на pH или достатъчно хранителни вещества.

Твърде много може да блокира водата и да задържи азота, което навреди на растежа на розите.

Използвайте го пестеливо, смесете го с почва или компост и избягвайте да оставяте утайка на повърхността.

Ако обичате да отпивате чаша кафе сутрин, докато се любувате на градинските си рози , помислете за споделяне на утайката с тях. Голяма част от информацията за ползите от утайката от кафе за розите е анекдотична (не казвайте това на моята приятелка Карол, която е истински вярваща). Ако обаче се приложи правилно, вашите рози може да оценят кафето и да ви възнаградят с повече цветове.

Ползи от използването на утайка от кафе за рози

Утайката от кафе съдържа въглерод, азот и микроелементи, които подхранват почвените микроби, насърчавайки добрата структура на почвата. По-добрата структура на почвата означава по-добър дренаж и помага за предотвратяване на гниене на корените . Учените отдавна изучават ефектите на съединенията в кафето върху нашето здраве и сега насочват микроскопите си към това как съединенията влияят на растенията.

Откритията показват, че кафето има значителни антимикробни свойства, които са ефективни срещу редица бактериални, гъбични и вирусни патогени в селското стопанство. Тези биоактивни съединения могат да помогнат за потискане на болести като фузариумното увяхване и да намалят предаването на бактерии от селскостопански култури на хора.

Един мит, който сякаш продължава да съществува, е, че тъй като кафето е киселинно, а розите обичат киселинна почва, добавянето на кафеена утайка към почвата ще понижи pH. След приготвяне обаче, утайката е близо до неутрално pH и всяка промяна в почвата е краткотрайна.

Потенциални недостатъци на използването на утайка от кафе върху рози

Преди да се развихрите и да натрупате утайка от кафе около всеки розов храст, поемете си дъх. Твърде много утайка от кафе може да причини повече вреда, отколкото полза. Ако около растението се постави дебел слой мокра утайка от кафе, се образува водоустойчива бариера (попитайте водопроводчик какво прави утайката с водопроводните ви тръби). Тъй като утайката от кафе бавно се разгражда, азотът се свързва от почвените микроорганизми. Тъй като целият азот отива при микроорганизмите, малко от него отива при розите за растеж.

Ако сте чували, че кафето е добър тор, всъщност не е. Въпреки че съдържа азот, малки количества калий, фосфор, калций и магнезий, както и следи от желязо, мед, манган и цинк, тези хранителни вещества не са налични в достатъчно количество за здраво растение.

Придържайте се към добре балансиран NPK тор за рози.

Как правилно да използвате утайка от кафе за рози

Ако все още сте убедени, че утайката от кафе ще направи вашите американски красавици носител на награда, действайте внимателно. Поръсете само с 1 до 2 супени лъжици използвана утайка от кафе около основата на розовия храст. Избягвайте да я трупате до стъблото, за да избегнете гниене. Използвайте ръчно гребло, за да разбъркате утайката на около 10 сантиметра дълбочина в горния почвен слой около розата. Полейте добре розата на нивото на почвата.

Допълнителни съвети и съображения

Продължете да следвате обичайната си рутина за торене, ако решите да добавите утайка от кафе към компост или като добавка към почвата.

Никога не оставяйте слой почвена смес върху почвата, защото тя може да се слепи и да попречи на абсорбирането на вода от корените на розата. Винаги втривайте почвената смес в нея.

Добавете утайка от кафе като добавка към почвата или в компост веднъж в началото на пролетта. Не прилагайте повторно по време на вегетационния период.