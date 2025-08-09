Правилото 8-8-8 за резитба на лавандулата през август месец

В основата си правилото 8-8-8 – или правилото на три осми – е максима за резитба. Казано по-просто, това е момент в календара за резитба , в който да извадим ножицата си, с цел да подготвим лавандуловото си растение за по-бавните месеци, които предстоят. В началото на лятото много от нас се надяваме да са отстранявали отцъфтелите лавандулови растения, за да удължат сезона на цъфтеж . Но наближаването на осмия ден от осмия месец (8 август) е шанс да помислим за намаляване на лавандуловите ни растения с поне 20 см (в зависимост от размера и общото състояние на растението).

Тези 3 стъпки превръщат всяка лавандула в цветен шедьовър

Един вариант, който изглежда доста хардкор, е да намалите растението лавандула, така че да е високо 20 см и широко 20 см (отново, като се има предвид размера на растението). Вариантът, който следват повечето градинари обаче включва намаляване на размера на растението с приблизително 20 см по цялата му дължина.

Това включва създаване на по-закръглена, компактна форма и премахване на изкривени, дългокраки стъбла, мъртви клони и останалите цветни стъбла. Целта е да се даде на лавандулата, независимо дали е в саксии, в градински лехи или бордюри, най-добрият шанс да забави здравословно растежа си с наближаването на период на покой.

Още: Как правилно да размножавате лавандула

Правилото 8-8-8 за лавандулата предоставя полезна помощ при определянето на необходимостта от почистване – основано на идеята, че някои цветове на лавандулата започват да умират с началото на август. То определя момент (след цъфтежа, но преди есента), когато е добре да се подреже лавандулата, за да ѝ се даде възможност да се подмлади и да развие нов растеж, преди да се забави за периода на покой. В идеалния случай е добра идея да се даде на лавандуловите растения поне месец, за да се възстановят от резитбата в „края на сезона“, преди да настъпят по-студените месеци.

Как се взимат резници от лавандула

Така че правилото 8-8-8 за лавандулата е важно като барометър за официално отбелязване на края на цикъла на цъфтеж и посрещане на по-спокойна фаза на растеж като цяло, преди растенията да се успокоят напълно. Правенето на тези важни резитби сега насърчава изблик на нов зелен растеж, който може да се установи, преди растението да започне да почива. След това то се събужда следващата пролет с необходимата листна маса, необходима за задействане на двигателите за новия сезон на цъфтеж. Така че тази навременна августовска резитба е жизненоважна, за да се помогне на лавандулата да се „запаси“ с пресни запаси преди зимата.

Как пепелта помага за пищен цъфтеж на лавандулата?

Начинът, по който прилагате правилото 8-8-8 за лавандуловите растения, ще зависи от няколко специфики, но точният характер както на времето, така и на количеството все още изисква известна инстинкт и адаптация. За мен основният определящ фактор е дали вашата лавандула наистина достига края на своя специфичен сезон на цъфтеж. Някои храсти ще изглеждат като цъфтящи през цялото лято . Ако вашето лавандулово растение все още изглежда буйно и жизнено, не бих започнал просто да подрязвам от някакво механично желание да следвам тълпата. Както при много съвети, това е такъв, който можете да адаптирате към вашата собствена ситуация.

Още: Защо лавандулата е смъртосна за котките?

Обърнете внимание на цвета на лавандулата – ако изглеждат сиви, това е основният признак. Опрашителите също ще ви кажат кога цветовете на лавандулата са на път да прецъфтяват – като откажат да се хвърлят по същия начин. Оценете цялостната форма и разпространение на растението – става ли тромаво или непохватно? Внимавайте за издълженост и празнини в растението. Където има възможности за намаляване на умората, но и за подобряване на формата му, не се страхувайте да използвате това правило, за да предизвикате фаза на целенасочено подмладяване.