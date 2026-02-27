Трикове, с които потоса ви ще процъфтява

Потосите (Epipremnum aureum) са известни със своята издръжливост и прощаване на грешки. Те обаче не се превръщат просто в онези гъсти завеси от листа, които виждате на снимките, без малко усилия и грижи от ваша страна. Често потосите изглеждат тъжни и вретеновидни. Така че, въпреки че са живи, те са неравни, с предимно голи лози, а листата, които се намират, са склонни да бъдат с един и същ измит цвят, загубили са пъстротата си.

Така че, да, потосите са издръжливи стайни растения и са лесни за грижи . Но слабата светлина, нередовното поливане и неправилната или изтощена почва могат да им навредят, дори и да не ги убият. Ако искате вашите потоси да изглеждат плътни и листни, има няколко прости трика, които са много ефективни и могат да помогнат на растението ви да стане от жилаво до буйно и гъсто. Основният „трик“ е да имитирате как потосите растат естествено, което всъщност е изкачване нагоре, а не влачене и висене над ръба на саксията.

Използвайте едра почвена смес вместо гъст компост, директно от торбата

Не препоръчвам обикновен компост за потос, тъй като той има навика да задържа твърде много вода и да се уплътнява около корените. Това е особено вярно по време на по-хладно време, когато растението използва по-малко вода, както и за растения, отглеждани в пластмасови саксии, тъй като пластмасата не диша и не отделя влага като теракота. Да, потосът се нуждае от редовна влага, но също така се нуждае от много въздушни джобове около корените и здрава, жизнена почва с полезни микроби в нея, което не можете да постигнете с тежка, влажна почва. Вместо това, растението ще се затруднява и в крайна сметка ще се появи кореново гниене и то ще умре.

Вземете малко качествен компост за стайни растения и го смесете с равно количество перлит. Това драстично увеличава дренажа и поддържа въздушния поток. Аз самият си приготвям повечето почвени смеси, а за потос обикновено използвам 50% компост за стайни растения, 25% перлит и 25% кора от орхидеи или кокосови стърготини. Добавянето на дървесен материал подобрява дренажа и едновременно с това подхранва почвения живот и много бавно освобождава хранителни вещества, за да подхрани вашия потос.

Поливане отгоре надолу за промиване на минерални соли

Има много видове потос и тези специфични растения не обичат да бъдат прекалено влажни. В естествената си среда те изпитват интензивни дъждове, последвани от сравнително дълги сухи периоди, така че е логично, за да извлечете максимума от вашия потос, да се опитате да имитирате този климат. Най-лесният и ефективен начин е да накиснете растението обилно, след което да го оставите да изсъхне напълно, преди да полеете отново. Много по-добре е леко да подсушите това растение, отколкото да прекалявате. Потос може да оцелее при малко суша, но не може да оцелее, ако е заседнал във влажна почва, с корени, лишени от кислород. Един от най-добрите ми трикове е да редувам поливането, като превключвам между поливане отгоре надолу и отдолу нагоре.

Поливането от горния слой на почвата отмива натрупването на минерални соли. То също така отмива застоялата вода. Ако поставите растението под душа, това ще почисти листата му, докато го поливате, като допълнителен бонус.

Поливайте отдолу нагоре, за да успокоите гъбичните комари и повърхностния мухъл

Понякога ще направите всичко както трябва, но ако влажността е малко висока, все пак можете да се окажете с тези досадни малки гъбични комари по целия повърхностен слой на почвата в саксията си. Или, в екстремни случаи, може дори да видите мухъл по повърхността на почвата. Ако има мухъл, отстранете горния слой почва. Не искате тези спори да се разпространяват. Ако имате гъбични комари, ви е необходима жълта лепкава хартия, за да ги хванете. Но също така искате да предотвратите повтарянето на проблема.

Ето защо обичам да редувам поливане отгоре и отдолу. Когато поливам растенията отдолу, обикновено ги поставям в голяма купа или кофа и пълня този съд с вода. Оставям растението да се накисва за около час, след което го изваждам и го поставям във ваната или върху кухненската дъска за отцеждане, за да се отцеди излишната вода. Растението може да пие вода отдолу нагоре, без да се изострят проблемите с повърхностния мухъл или гъбичките.