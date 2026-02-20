Предвестник на пролетта: Как да накарате кокичетата да цъфтят по-дълго и по-обилно

Цъфтящото кокиче е първият знак, че градината се събужда от зимния си сън. Само няколко градуса над нулата са достатъчни, за да пробият нежните му издънки през замръзналата земя и да разгърнат пролетно зрелище, което с правилна грижа може да продължи изненадващо дълго време. Този ефект може да се постигне само ако за луковиците се полагат грижи веднага след цъфтежа. Как да се грижим за кокичетата, за да осигурим дълготраен цъфтеж?

Кокичета - предвестник на пролетта

Кокичетата (Galanthus nivalis) са един от първите символи на ранната пролет. Това малко луковично многогодишно растение от семейство Амарилисови расте само няколко сантиметра високо, но нежният му силует крие изключителна издръжливост. Два линейни листа, покрити с восъчен налеп, предпазват растението от загуба на влага, докато един цвят с отличителна, висяща структура създава фина аранжировка от шест венчелистчета - три по-дълги и три по-къси, украсени със зелен мотив. Тази отличителна структура прави кокичето лесно разпознаваемо дори за начинаещи градинари.

Цъфтежът му обикновено започва през февруари, въпреки че в по-топлите райони на България първите пъпки могат да се отворят още в края на януари. Това ранно начало на сезона го прави един от най-важните източници на цветен прашец за нововъзникващите опрашители. В градините кокичето вирее на частична сянка под широколистни дървета. Почвата трябва да е богата на хумус, леко влажна и близка до неутрална.

През последните години се обръща все по-голямо внимание на фенологичните промени, свързани с изменението на климата. Британският тръст за горите е документирал нарастващ брой цъфтежи на кокичета през декември, а понякога и през ноември, което се е смятало за рядкост само преди десетилетие. В България растението реагира на кратки периоди на размразяване, третирайки ги като сигнал за начало на вегетационен период, и след това лесно понася кратки студове.

Как да се грижим за кокичетата, за да осигурим дълготраен цъфтеж?

Кокичетата ще цъфтят дълго време, ако им осигурим подходящи условия. Целият процес зависи от състоянието на луковиците. След цъфтежа листата трябва да останат зелени, докато започнат да изсъхват естествено, обикновено до края на април или началото на май. През това време растението транспортира асимилати, съединения, произведени чрез фотосинтеза, до дъщерната луковица, която формира цветната пъпка за следващата година. Ако листата се отстранят твърде рано, луковицата няма да достигне пълната си маса, ще бъде отслабена и броят на цветовете през следващата година ще намалее с до 30-40%.

Струва си да се помни и правилното местоположение: частичната сянка под широколистните дървета създава микроклимат, който предпазва луковиците от прегряване през лятото, като същевременно осигурява достатъчно светлина в началото на пролетта. Почвата трябва да е богата на хумус, добре дренирана и леко влажна; най-подходяща е смес от градинска пръст, компост и 10-20% пясък. За тежки глинести почви трябва да се осигури дренаж с фин чакъл на дълбочина 15 см, тъй като това намалява риска от гъбични инфекции, особено тези, причинени от Fusarium oxysporum, който вирее в условия на прекомерна влага и лоша аерация.

Есенното засаждане, от септември до ноември, подготвя почвата за целия сезон на цъфтеж. Засадете луковиците на дълбочина, съответстваща на три пъти височината им, обикновено 7-10 см, на разстояние 7-9 см една от друга, за предпочитане на групи, което създава естествен ефект и насърчава стабилния растеж. В началото на пролетта си струва да разпръснете 1-2 см слой компост или биохумус, тъй като хранителните вещества се освобождават постепенно и подпомагат развитието на пъпките.

След цъфтежа идва времето, което има най-голямо влияние върху броя на цветовете през следващата година: торене с преобладаване на фосфор и калий. Тогава луковиците натрупват маса и завързват цветовете си през следващата година. По време на вегетационния период почвата трябва да остане леко влажна, а по време на продължителни засушавания е по-добре растенията да се полеят обилно веднъж, вместо да се пулверизират ежедневно с малки количества вода. Постоянното ниво на влажност насърчава равномерното развитие на луковиците.

Грижа за кокичетата в градината

На каква дълбочина се засаждат кокичетата през есента