На фона на слухове за смяна на ръководството: Северна Корея свика партиен форум

Икономиката на Северна Корея е преодоляла рецесията и през последните пет години страната е постигнала основни икономически цели. Това заяви севернокорейският лидер Ким Чен Ун, след като обяви откриването на Деветия конгрес на управляващата Корейска трудова партия, предаде Ройтерс, позовавайки се на държавната медия КЦТА. Конгресът е най-голямото политическо събитие в страната, провеждано на всеки пет години, което прави преглед на резултатите, поставя нови политически цели и може да доведе до смяна на ръководството.

Във встъпителната си реч Ким заяви, че Северна Корея е постигнала "значителни постижения през последните пет години" в политиката, икономиката, отбраната, културата и дипломацията, засилвайки своята самостоятелност.

"За външния свят Северна Корея е донесла голяма промяна в отношенията с други страни и глобалния геополитически пейзаж", заяви той.

На срещата, на която присъстваха общо 5000 членове на управляващата партия, бяха представени нови цели и планове в различни сектори за следващите пет години, съобщи БТА.

Припомняме, че преди дни се почви информация, че Северна Корея е напът да посочи дъщерята на лидера Ким Чен Ун – Ким Джу Ай, за негова наследничка. Това съобщиха южнокорейски депутати, като се позоваха на нова оценка на южнокорейската разузнавателна агенция, която преди определяше Джу Ай само като "най-вероятен наследник".