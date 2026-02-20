Любопитно:

Бивш здравен министър се извини публично на свой предшественик заради лъжливо обвинение

20 февруари 2026, 6:43 часа 415 прочитания 0 коментара
Бившият здравен министър проф. Христо Хинков се извини публично на своя предшественик проф. Асена Сербезова. „Обръщам се към вас с това публично извинение във връзка с направените от мен изказвания във връзка с проф. Асена Сербезова през октомври 2023 г. В телевизионно интервю заявих, че "очевидно проф. Асена Сербезова участва в играта с реекспорта на лекарства" и я обвиних в нарушаване на обществения интерес. Тези думи бяха произнесени публично, категорично и без достатъчно основание. Сега, след задълбочен анализ на фактите, признавам, че съм бил в грешка“, написа в профила си във Facebook проф. Хинков.

И представя установените факти, които са следните:

  • Формулата от 65% е била законово регламентирана в чл. 217б, ал. 5 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина още от 2017 г. - по време на правителството на ГЕРБ, а не по инициатива на проф. Сербезова.
  • Проверката установи, че системата СЕСПА е работила с грешна формула, която не е съответствала на закона.
  • Проф. Сербезова, като министър на здравеопазването, е изпълнила служебното си задължение - след одит е коригирала системата, за да спазва действащото законодателство.
  • Няма никакви доказателства за участие на проф. Сербезова в каквито и да било незаконни или неетични схеми с реекспорт на лекарства.

"Моето обвинение беше неоснователно, несправедливо и нанесе вреда на професионалната репутация на проф. Сербезова", заявява бившият здравен министър.

И пише, че искрено съжалява за публичното й обвинение без достатъчно доказателства. "Вредата, нанесена на нейната професионална чест и достойнство с подвеждащата информация, предоставена на обществеността", добавя той.

По думите му проф. Сербезова е изпълнила законовото си задължение и е действала в интерес на правилното функциониране на системата за контрол на лекарствата. Проф. Хинков оттегля публично всички обвинения и се извинява на проф. Асена Сербезова за причинените "неудобства, стрес и репутационна вреда".

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Лекарства Асена Сербезова Христо Хинков
