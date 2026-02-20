Бивш здравен министър се извини публично на свой предшественик заради лъжливо обвинение

Бившият здравен министър проф. Христо Хинков се извини публично на своя предшественик проф. Асена Сербезова. „Обръщам се към вас с това публично извинение във връзка с направените от мен изказвания във връзка с проф. Асена Сербезова през октомври 2023 г. В телевизионно интервю заявих, че "очевидно проф. Асена Сербезова участва в играта с реекспорта на лекарства" и я обвиних в нарушаване на обществения интерес. Тези думи бяха произнесени публично, категорично и без достатъчно основание. Сега, след задълбочен анализ на фактите, признавам, че съм бил в грешка“, написа в профила си във Facebook проф. Хинков.

И представя установените факти, които са следните:

Формулата от 65% е била законово регламентирана в чл. 217б, ал. 5 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина още от 2017 г. - по време на правителството на ГЕРБ, а не по инициатива на проф. Сербезова.

Проверката установи, че системата СЕСПА е работила с грешна формула, която не е съответствала на закона.

Проф. Сербезова, като министър на здравеопазването, е изпълнила служебното си задължение - след одит е коригирала системата, за да спазва действащото законодателство.

Няма никакви доказателства за участие на проф. Сербезова в каквито и да било незаконни или неетични схеми с реекспорт на лекарства.

"Моето обвинение беше неоснователно, несправедливо и нанесе вреда на професионалната репутация на проф. Сербезова", заявява бившият здравен министър.

И пише, че искрено съжалява за публичното й обвинение без достатъчно доказателства. "Вредата, нанесена на нейната професионална чест и достойнство с подвеждащата информация, предоставена на обществеността", добавя той.

По думите му проф. Сербезова е изпълнила законовото си задължение и е действала в интерес на правилното функциониране на системата за контрол на лекарствата. Проф. Хинков оттегля публично всички обвинения и се извинява на проф. Асена Сербезова за причинените "неудобства, стрес и репутационна вреда".

