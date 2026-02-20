Иран предупреди пред ООН: Ако ни нападнат, отговаряме

Иран уведоми генералния секретар на ООН Антонио Гутереш, че в случай на военна агресия Техеран ще разглежда базите, съоръженията и активите в региона на враждебната сила като легитимни цели. Това предаде БТА, позовавайки се на "Ройтерс".

"Реториката на президента на САЩ Доналд Тръмп към Иран сигнализира за реален риск от военна агресия", се казва в писмото от постоянната мисия на Иран към ООН. В документа се добавя, че Иран "не иска война", но ще "отговори решително и пропорционално", ако бъде подложен на военна агресия.

"Всички бази, съоръжения и активи на враждебните сили в региона биха представлявали легитимни цели. САЩ биха носили пълна и пряка отговорност за всякакви непредсказуеми и неконтролирани последици", се казва в писмото.

Вчера, 19 февруари, американският президент Доналд Тръмп каза, че до 10 дни ще е ясно ще има ли сделка с Иран за ядрената програма на страната, евентуално и за програмата ѝ за балистични ракети. Впоследствие, на борда на Air Force One Тръмп промени малко срока - вече говори за 10-15 дни:

През 2015 година Иран и шест световни сили – Съединените щати, Китай, Франция, Русия, Германия и Обединеното кралство – се споразумяха за Съвместния всеобхватен план за действие (СВПД). Споразумението ограничи ядрените дейности на Иран и предостави на МААЕ достъп до всички ядрени съоръжения на Иран и правото да провежда инспекции на съмнителни обекти - това отпадна след 12-дневната война с Израел миналата година, след която Техеран изгони МААЕ. В замяна световните сили се съгласиха да отменят санкциите. СВПД беше предназначен да продължи до 15 години, след което ограниченията щяха да изтекат.

