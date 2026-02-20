Мицкоски "измисли" нов път за влизане на Северна Македония в ЕС

Северна Македония може да влезе в Европейския съюз (ЕС) във вариант, който е различен от обичайния. Това заяви македонският премиер Християн Мицкоски, цитиран от изданието 360stepeni. Сценарият, според него, е Северна Македония да влезе в ЕС без право на глас.

"Първият сценарий е Украйна, заедно с Черна гора, Албания и Македония, да стане държава членка на ЕС и това да се случи в началото на 2027 г. - да седнем на масата, да се вее македонското знаме в Брюксел, но без право на глас. Да участваме в работата на съвета, комисиите, органите, но без право на глас с много механизми за вътрешен контрол. Докато затваря главите, страната постепенно се интегрира, докато напълно адаптира системата си към това, което Европейският съюз изисква", каза Мицкоски.

Според него, в Брюксел все по-често се чува идеята, която включва мирен план за Украйна, при който интеграцията ѝ в Европейския съюз, с цел бъдещо възстановяване, би била на бърза писта. Македония също е включена в подобни сценарии, уточни Мицкоски.

Той добави, че в този смисъл трябва да бъдат изпълнени две задължителни условия. Първото, както каза Мицковски, което е изпълнено, е общата външна и сигурностна политика с ЕС. Второто условие е върховенството на закона. На въпроса дали конституционните промени също ще бъдат условие за страната, той каза: "Предполагам, че конституционните промени също ще бъдат условие за нас, но говоря общо взето като пакет. Тази интеграция щеше да се случи някъде в началото на 2027 г. Второто условие е други страни от региона да се присъединят към това, а това са Босна и Херцеговина, Сърбия, Косово и Молдова, която е малко по-далеч от региона".

Мицкоски увери, че правителството ще работи върху решение за деблокиране на европейската интеграция, но не под натиск, и ще бъде проактивно в процеса на намиране на решение на проблема, който според него е наследен от предишното правителство.

