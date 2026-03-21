Растения, които могат да съсипят розите ви, ако ги засадите наблизо

Когато проектирате градина, може да помислите за естетика, като например цветовете на цветята и времето на цъфтеж. Слънчевата светлина, почвата и нуждите от поливане също са ключови за това къде розите ви ще виреят във вашия имот. Понякога мястото, където искаме да добавим розова градина, може да не е идеалното, защото няма достатъчно светлина или почвата не се отцежда добре.

И не става въпрос само за ежедневна слънчева светлина и въздушен поток, трябва да помислите и какво да не отглеждате близо до рози. „Според моя опит, розите не се поддават на пресаждане с други растения“, казва Дик Зондаг, градинар, собственик на Edmunds' Roses and Jung Seed Company и член на Националното градинско бюро . „Всъщност розите трябва да се засаждат на не по-малко от метър една от друга, защото ако са твърде близо, те няма да позволят добро проникване на въздух, което води до покълване на спорите на черните петна, най-разпространеното заболяване, в росата.“

Разговаряхме с трима експерти по градинарство за това какви растения не бива да засаждате близо до рози и няколко, които можете.

Ружи

Ружите и розите могат да се конкурират за подобни ресурси и има потенциал за гъбични заболявания, когато се отглеждат наблизо. „Въпреки че ружите и розите са прекрасни заедно в селска градина, те не са идеалната двойка, когато става въпрос за здравето на растенията“, казва Ронда Кайзер, автор на „Винтидж селска градина“ и собственик на Southern Home and Farm . Високият им, гъст растеж може да блокира въздушния поток, увеличавайки шансовете проблеми като черни петна или плесен да се превърнат в проблем при близките рози“, казва Кайзер.

Люляци

Люляците и розите може да изглеждат като красива комбинация, но те не се справят добре заедно, тъй като имат различни нужди от грижи и могат да се конкурират за едни и същи ресурси. „Тъй като люляците са големи храсти с обширни корени, те могат да се конкурират с розите за вода и хранителни вещества – нещо, което розите не харесват“, казва Кайзер. Освен това, люляците могат да растат високи и в крайна сметка да осигурят нежелана сянка. Люляците могат да хвърлят сянка върху розите, да намалят цъфтежа им и да засилят гъбичните заболявания, добавя Кайзер.

Ипомеи

Ипомеите с ярки, синкаво-лилави цветове и лозови листа може да изглеждат като допълнение към розите, но те се разпростират и лесно могат да заемат площ, което ги прави неблагоприятен спътник за розите. „Ипомеите могат да растат бързо и да се увият около розовите пръчки за нула време, засенчвайки слънчевата светлина, задушавайки растежа и намалявайки цъфтежа“, казва Кайзер. Ипомеите могат лесно да завладеят розов храст. „Те също така лесно се презасяват и бързо се разпространяват, усложнявайки поддръжката на градината и измествайки по-деликатните растения“, казва Кайзер.

Копър

„Копърът може да е прекрасен с листа, наподобяващи папрат, но е растение, което е добре да държите настрана от розите си“, казва Кайзер. Копърът и розите се конкурират за почва, хранителни вещества и вода заради дълбоките си корени, а копърът расте висок и често може да засенчва розовите храсти, предотвратявайки достатъчен въздушен поток, добавя тя.

Мента

Ментата е билка, известна с бързото си разпространение чрез коренища, които са подземни издънки, и могат да изпреварят други растения. „Инвазивната ѝ коренова система също ще се конкурира с корените на розите, които предпочитат да не бъдат безпокоени“, казва Кайзер. И не става въпрос само за бързия растеж на ментата, но и за това, че ментата и розите се нуждаят от различна влажност на почвата. „Освен това, ментата обича постоянно влажна почва, докато розите се нуждаят от добър дренаж - опитът да се поддържат и двете растения щастливи може да доведе до прекомерно поливане и гъбични проблеми“, казва Кайзер. Ако искате да отглеждате мента близо до рози, отглеждайте ги в контейнер, казва Уоткинс.

Домати

Доматите са част от семейство Паслънови и е рисковано да се засаждат близо до рози, тъй като и двете са склонни към гъбични заболявания, като черно петно, брашнеста мана и мана, казва Кайзер. „Засаждането им близо едно до друго увеличава вероятността от кръстосано замърсяване, особено във влажни условия“, казва Кайзер. Розите и доматите се нуждаят от подобни ресурси, така че са склонни да се конкурират за вода и хранителни вещества.