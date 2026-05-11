Макрон: Франция никога не е мислила да отваря военно Ормузкия проток (ВИДЕО)

"Никога не сме обмисляли разполагането на войски за повторно отваряне на Ормузкия проток. Това никога не е било вариант на Франция". Това заяви френският президент Еманюел Макрон - с което пак хвърли в "чудене" мнозина предвид факта, че френският самолетоносач "Шарл дьо Гол" и бойната му група тръгнаха към Ормузкия проток в рамките на френско-британска инициатива проливът да бъде отворен.
We have never considered making a deployment to reopen Hormuz. That has never been the option of France. pic.twitter.com/kbwoQDXhGD
Публично обявеното за инициативата е, че "Шарл дьо Гол" се подготовя да ескортира търговски кораби и да осигурява спокойствието на корабоплаването, но пак изглежда чак като има някакво писмено споразумение с Иран. Именно по въпроса с бъдещото мирно споразумение между Иран и САЩ Макрон каза следното:
"Мисля, че има твърде много словесна ескалация, която винаги води до физическа ескалация. И най-уязвимите хора на планетата са първите жертви на това, но днес всички ние сме жертви на случващото се. Нашите съграждани във Франция също плащат цената всеки ден за тази война, която не искахме".
I think there is far too much verbal escalation, which always leads to physical escalation.
And the most vulnerable people on the planet are the first victims of it, but today we are all victims of what is happening.
Засега Вашингтон и Техеран са далеч от разбирателство, след като преди часове американският президент Доналд Тръмп отхвърли иранския отговор на последното засега предложение за мир на САЩ. Публично официално не е ясно какво точно гласи иранското предложение - The Wall Street Journal твърди, че има съгласие от иранска страна да има ограничения в обогатяването на уран, дори износ на част от обогатения материал в трета страна, но това веднага да бъде прекратено, ако подписано мирно споразумение бъде нарушено. Досега в медиите се говореше за срокове от 20 и 12 години, в който Иран да не обогатява уран. Tasnim обаче уточнява, че това не било вярно - Техеран искал репарации, освобождаване на замразените в чужбина ирански активи и контрол над движението на Ормузкия проток.
