Ето как да подрежете чемшир в прецизна форма

Съвети за предотвратяване на повреди по новия растеж на чемшир

Чемширите виреят в добре дренирана, глинеста или песъчлива почва, с предпочитание към частична сянка.

Редовното поливане е от решаващо значение през първата година, докато установените растения изискват по-рядко поливане.

Чемширите са сравнително лесни за поддръжка, но са токсични за хората и домашните любимци.

Чемширите са храсти с малки, гъсти, вечнозелени листа, които имат гъвкаво и скулптурно качество. Можете да ги превърнете в декоративни топиарии, да ги оформите във високи, гъсти живи плетове, които скриват и защитават, или да ги използвате като ниски партери, които организират градината. Чемширът е бил основна част от изящните градини в продължение на хилядолетия, вариращи от официалните живи плетове на древен Египет до дворцовите градини на Гърция и Рим и спретнатите пейзажи на колониалния Уилямсбърг.

Чемширите сега се предлагат в различни видове и селекции, което улеснява персонализирането на избора ви според вашите предпочитания. Веднъж установени, чемширите изискват сравнително малко поддръжка. Чемширите обаче са токсични за хората и домашните любимци, въпреки че са лесни за поддръжка

Ако предпочитате точна форма за вашия чемширов жив плет или градински лабиринт, ще трябва да добавите ролетка, чук, канап и колове към вашите материали. Започнете с измерване на храстите, за да определите точния размер, който желаете. Забийте два кола в единия край на живия плет, за да зададете ширината; добавете още два в другия край. За дълъг жив плет добавете допълнителни колове в средата. Прокарайте връвта на желаната височина по горната част на коловете, както и по центъра и долната част на коловете, за да определите правилната ширина.

Когато оформяте дълъг ред чемшири, използвайте електрически тример за жив плет за по-лесно и бързо подрязване. Внимавайте да не закачите кордата в тримера. Отстранете окосената трева с гребло.

Заточете добре остриетата на инструментите, преди да започнете. Острите порязвания зарастват по-бързо и помагат за предотвратяване на заболявания.

Не подрязвайте чемшири в края на лятото, есента или зимата, или по време на периоди на силна суша.

За да поддържате целия храст здрав, след като отрежете непокорните нови издънки, отстранявайте няколко малки клона от вътрешността на храстите всяка година, за да създавате отвори между слоевете листа. Отварянето на чемшира малко увеличава проникването на слънчева светлина и въздух в центъра и насърчава новия растеж.

Поливайте добре чемширите след оформянето, за да подпомогнете възстановяването им и да насърчите нов растеж.

Добавете балансиран тор (10-10-10 NPK) в началото на пролетта след оформянето, за да осигурите основни хранителни вещества, когато се развият нови листа.