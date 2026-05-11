Растения, които трябва да засаждате далеч от лука в градината

Въпреки че много растения могат да помогнат на вашата реколта от лук да процъфтява, има и други, които никога не бива да отглеждате до този кореноплоден зеленчук.

Аспержи: Растежът както на лука, така и на аспержите ще бъде потиснат, когато се отглеждат един до друг, защото те се конкурират за едни и същи хранителни вещества, казва Лангело.

Ряпа: Растежът на ряпата се забавя, когато се засажда до лук, тъй като и двете култури ще се конкурират за място, когато растат заедно, казва Лангело.

Грах: Грахът има подобни изисквания за хранителни вещества и вода като лука, така че може да се конкурира за ресурси в градината, казва Спунемор, добавяйки, че навикът му за растеж чрез лозови структури може да попречи на растежа на лука.

Боб: Бобът, особено полският боб, може да се конкурира с лука за хранителни вещества и вода в почвата и може да доведе до дисбаланс в нивата на азот в почвата, казва Спунемор.

Градински чай: Тази билка произвежда алелопатични съединения, които могат да потиснат растежа на близките растения, включително лук, казва Спунемор.

Чесън: Въпреки че чесънът е близък роднина на лука, засаждането им заедно може да увеличи риска от кръстосано замърсяване с болести и вредители, казва Спунемор.

Има ли значение сортът лук, когато става въпрос за дългосрочно съхранение?

Да! Не забравяйте да проучите сорта, който сте засадили. Някои са известни с това, че са подходящи за дългосрочно съхранение, докато други не се съхраняват добре и трябва да се използват бързо.

Може ли прибирането на реколтата или съхранението да повлияят на вкуса?

„Ако се съхранява твърде дълго, домашният лук понякога може да е горчив или да има странен вкус“, казва Спейт. „Знайте какъв сорт лук отглеждате, за да сте сигурни, че ще го съберете в точното време.“

Какво се случва, ако стъблата паднат напълно?

„Ако всички листа са опадали, събраният лук ще има кратък срок на съхранение“, казва Спейт. „Ако лукът не се използва веднага, оставете го да се проветри добре и да изсъхне поне две седмици, за да предотвратите гниенето му по време на съхранение.“

Ами ако лукът ми вече е поникнал?

„Първо ги съберете и ги използвайте – няма да се съхраняват добре“, казва Остин.

Какво ще стане, ако прибера реколтата твърде рано?

„Ако откъснете лука, преди растението да е готово, луковиците няма да са напълно узрели“, казва Остин. „Това означава по-малки луковици, по-тънки кожи и по-кратък срок на годност.“