Дървесната пепел може да съсипе краставиците ви, ако допускате тази грешка

Редовното и внимателно подхранване с дървесна пепел може значително да подобри развитието на краставиците, да стимулира цъфтежа и да подпомогне образуването на по-здрава реколта. Ключът е в умереното приложение и съобразяването с нуждите на почвата, за да могат растенията да усвоят максимално полезните минерали.

Все пак, не е случаен фактът, че именно пепелта е сред най-популярните естествени торове в градината, но неправилната ѝ употреба може да донесе повече вреда, отколкото полза. Много хора я използват за подхранване на краставици, без да знаят, че има няколко важни правила, които не бива да се пренебрегват.

Какви грешки допускат най-често градинарите?

Една от основните особености на пепелта е, че тя повишава pH-то на почвата. Затова не е подходяща за вече кисели терени, тъй като може да наруши баланса и да затрудни развитието на растенията.

Също толкова важно е какъв е произходът на пепелта. За градината трябва да се използва само чиста пепел от дърва или растителни остатъци. Ако е получена от обработена дървесина, боядисани материали или съдържа химически примеси, тя не е безопасна за растенията.

Специалистите съветват пепелта да не се смесва с азотни торове или оборски тор. При подобна комбинация полезните вещества губят част от ефекта си и подхранването става значително по-малко ефективно.

Кога е най-добре да се използва?

Най-подходящият момент за торене е по време на активния растеж на краставиците и преди образуването на плодовете. При нужда процедурата може да се повтори след около две-три седмици.

Важно е обаче количеството да бъде умерено, защото прекаленото натрупване на минерали също може да навреди на растенията.

Как правилно да приложите пепелта?

Най-лесният вариант е тя да се разпръсне около корените върху предварително разрохкана и влажна почва. Ако земята вече е достатъчно мокра или се очаква дъжд, допълнително поливане не е необходимо.

Пепелта може да се използва и като течен тор. За целта една чаша пепел се разбърква в кофа вода. С разтвора се полива около корените или внимателно се напръскват листата. След това е добре растенията леко да се полеят с чиста вода, за да могат хранителните вещества да проникнат по-добре в почвата.

