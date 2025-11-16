Растения-компаньони, които можете да отглеждате с лавандула на закрито

Хората обичат да отглеждат лавандула (Lavandula angustifolia) и с основание. Тя изглежда красива, мирише невероятно и има дълъг период на цъфтеж. Със сребристите си листа, меките си лилаво-сини или розови цветове и назъбените си листа, тя може да изпълни всяка градинска леха с пленителен цвят, аромат и текстура.

По същия начин, някои хора отглеждат пищна лавандула на закрито като стайно растение през цялата година по същите причини, по които го правят на открито. Проблемът с отглеждането на билки на закрито е, че те обикновено са по-малко продуктивни. Тук могат да помогнат растения-компаньони като розмарин, мащерка, градински чай, риган и дори сукуленти като седуми или храсти като дафинов лист.

Тънкости при засаждане на розмарин и лавандула заедно

Тези растения подпомагат здравето на вашата лавандула на закрито или допълват нейния цвят или аромат. Например, някои растения-компаньони държат далеч обикновените вредители по стайните растения. Други имат контрастна или допълваща се зеленина, което ви помага да създадете сплотена градина със стайни растения, или цветя с аромат, който подсилва този на цветовете на лавандулата.

Когато избирате растения-компаньони, които да отглеждате заедно с вашата лавандула на закрито, търсете зеленина, която често се отглежда като стайно растение и обича същите условия на отглеждане. Искате растение, което поддържа вашата лавандула, а не нещо, което може да се нуждае от цялото ви време и енергия. Например, лавандулата вирее на слънчеви места и обича почвата си от по-сухата страна. Избягвайте стайни растения, които предпочитат сенчести или влажни условия.

Розмаринът (Salvia rosmarinus) е билка, ценена заради аромата, вкуса и красотата си. Той е чудесно растение-компаньон на лавандулата, защото ароматът му помага да се предпазят от вредителите по стайните растения. Когато обаче се отглежда на закрито, се нуждае от по-хладни температури: около 10 до 15 градуса по Целзий. Температури, при които може да сме твърде високи за него, така че дръжте растението в по-хладна или по-малко посещавана част от дома си. За щастие, горният край на този спектър се намира в долния край на предпочитания температурен диапазон на лавандулата.

Олеандър

Подобно на лавровия леандър, олеандърът не е студоустойчив и трябва да се презимува на закрито. Ако все пак ще го внасяте вътре, защо не го комбинирате с лавандула? Олеандърът (Nerium oleander) се гордее с кичури от пъстри цветове - вариращи в оттенък от червено до розово, жълто до бяло - и тъмнозелени шиповидни листа, които създават вълнуващ контраст с нежната, сребриста лавандула. Сравнително лесно се отглежда на закрито, като изисква ярка светлина като своя спътник лавандула, въпреки че за разлика от лавандулата, се нуждае от редовно торене. Недостатъкът на това красиво растение е неговата токсичност - дръжте го далеч от деца и домашни любимци.

Мащерка

Мащерката (Thymus vulgaris) е добър избор за предпазване на лавандулата от вредители на закрито и за добавяне на нискорастяща зеленина под храста. Избягвайте грешките, които градинарите често правят, когато отглеждат мащерка на закрито или на открито. Например, мащерката - подобно на лавандулата - се нуждае от поне шест до осем часа слънчева светлина дневно, така че я поставете на светло място. Ако смятате, че не получава достатъчно слънце, добавете няколко лампи за отглеждане. Също така се уверете, че почвата не е уплътнена или не задържа излишна влага, тъй като това може да причини гниене на корените. Всъщност същото важи и за вашата лавандула.