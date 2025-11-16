Любопитно:

"Голмайсторът на "лъвовете": Попиляха от подигравки национал на България след поредения гаф

16 ноември 2025, 15:57 часа 577 прочитания 0 коментара
Според селекционера е "прокоба", но някои го определиха като "класа". Поредният автогол на националния отбор по футбол по време на загубата от Турция предизвика нова доза подигравки. "Лъвовете" загубиха с 0:2 визитата си на южната ни съседка в мач от квалификационните групи за Световното първенство през 2026 година. Първият гол падна от дузпа, а вторият бе автогол на Атанас Чернев, който отбеляза в собствената си врата за втори пореден мач.

Чернев е "голмайстор" на "лъвовете"

Така Чернев е "голмайстор" на турнира за България със своите два автогола срещу Испания и Турция. На второ място е Виктор Попов, който също прати топката в собствената си мрежа при загубата с 1:6 от Турция в София. Радослав Кирилов също има един гол, който вече е в правилната врата. Селекционерът Александър Димитров определи казуса с автоголовете като "прокоба". Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 пък имаше друго мнение по въпроса.

Босът на ЦСКА 1948 не пропусна да коментира поредния гаф

Цветомир Найденов, който напоследък е много активен в социалните мрежи, не пропусна да коментира поредния гаф около националния отбор. Той използва профила си във фейсбук, за да отправи ироничен коментар по адрес на Атанас Чернев. Той сравни ситуацията с често обсъжданите грешки на английския защитник Хари Магуайър, но заяви, че дори и той не го може: "Много класа в автогола на Чернев... тва и Хари Магуайър не го може!"

Бизнесменът добави, че Чернев има шанс да влезе в историята, ако вкара автогол и в следващия мач - срещу Грузия на 18 ноември. Това не е първият път, в който Найденов сравнява някой роден играч с Хари Магуайър. Преди седмици защитникът на Добруджа Богдан Костов направи три грешки, които Левски наказа с три гола за победата с 3:0 на "Герена". След края на кръга Найденов направи анализ на изминалите мачове, като не пропусна изявите на Костов и написа: "На Герена: Богдан Костов с три грешки за гол от три гола получени от Добруджа…. Тва и Хари Магуайър в най-добрите си периоди не го е правил. Евала, Майсторе!"

Иначе Александър Димитров определи автогола на Чернев като нещо нормално. Той заяви, че над нациоалнния отбор тегне прокоба от много дълго време. Той прие ситуацията със смирение и отличи интересни аспекти от мача срещу Турция.

Дария Александрова
Дария Александрова Отговорен редактор
Национален отбор по футбол Цветомир Найденов Атанас Чернев
