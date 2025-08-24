Таро хороскоп за 25 август

Научете какво ви очаква този понеделник, 25 август 2025, според зодията.

Днешната карта таро за Овен: Шест пентакли

Овен, ти си вечен оптимист и едно от нещата, които правиш, е да обичаш хората. На 25 август Шестте пентакли те насърчават да бъдеш щедър и мил към другите, доколкото е възможно.

Участието в благотворителност ще ви помогне да затвърдите чувството си за благополучие по света, като същевременно ще ви позволи да канализирате автентичните черти на любов и нежност, които са толкова естествени за вас.

Днешната карта таро за Телец: Дяволът

Телец, обичаш хубавите неща и може да се изкушиш да се поддадеш на нещо, което намираш за декадентско или съблазнително, като десерт или луксозен предмет.

Днешното таро послание от Дявола е да внимавате да не се забъркате в ситуация, за която по-късно ще съжалявате. На 25 август вдигнете гарда и си сложете шапката за мислене.

Днешната карта таро за Близнаци: Деветка чаши, обърната

Близнаци, вие можете да се откъснете и да размишлявате по начини, по които другите се затрудняват. И на 25 август, обърнатата Деветка на чашите ви казва да се отпуснете, за да можете да седнете и да помислите. Може да се нуждаете от пространство, за да видите това, което трябва да видите. В момента може да сте твърде близо, за да забележите определени червени знаци или поведения. Но малко дистанция може да ви помогне да подредите мислите си и да разберете по-ясно голямата картина.

Днешната карта таро за Рак: Тройка чаши, обърната

Рак, ти си дълбоко сантиментален и емоционален зодиакален знак, така че когато се чувстваш щастлив, това е също толкова силно, колкото и тъгата. Днешното таро послание за 25 август е да оставиш емоциите си да се развият.

Те са там, за да ви помогнат да разберете по-добре себе си. С обърната Тройка Чаши, може да се чувствате несигурни за това, през което преминавате. Разбирането отнема време и заслужавате да не бъдете пришпорвани, когато имате нужда от търпение.

Днешната карта таро за Лъв: Осмица жезли

Лъв, нещата ще се развиват много бързо за теб в област от живота ти, която сякаш узрява доста гладко.

Вашата карта таро, Осем жезли, е знак, че на 25 август няма да имате много време за размисъл. Вместо това ще се оставите на течението и ще оставите пътуването да се развива естествено, без да влияете или да се опитвате да контролирате резултата.

Днешната карта таро за Дева: Императорът, обърнат

На 25 август се научавате да се освободите от нуждата да се обърнете и да воювате, и вместо това да обичате някого там, където е. Императорът е знак за смелост, а също и за увереност.

Може да чувствате, че трябва да прекрачите граници или да отстоявате позицията си във връзка или с някого, с когото се опитвате да сключите мир.

Усилията ви може да не бъдат толкова добре приети, колкото бихте искали, но все пак ще доведат до успешен резултат.

Днешната карта таро за Везни: Пет пентакли

Либа, всичко има тенденция да се нареди с времето. До 25 август може да забележите, че трудните области стават по-малко предизвикателни. Възможно е вашата миротворческа личност да позволява на другите да започнат да се разбират по-добре от преди.

Помирението е процес. Не се отказвайте веднага, дори и да не виждате светлина в края на тунела. Резултатът може да ви изненада.

Днешната карта таро за Скорпион: Умереност, обърната

Скорпион, не е нужно винаги да си толкова интензивен, но когато откриеш нещо, което те интересува, искаш да се настроиш и съсредоточиш.

Това може да доведе до прегаряне, но на 25 август вашата карта таро, Умереност, обърната, ви напомня да се придържате към определено темпо.

Все още можете да постигнете желания резултат, без да се налага да настоявате за конкретен срок. Нещата отнемат необходимото време; доверете се на процеса.

Днешната карта таро за Стрелец: Крал на мечовете

Вие сте толкова брилянтна зодия. Юпитер ви управлява, как би могло да не бъдете? Така че на 25 август, когато имате една от най-умните карти таро, които можете да получите, ще почувствате, че интелигентността ви е стимулирана.

Ще възникне област, която ще привлече вниманието ви. Гмурнете се, Стрелец. Позволете си да бъдете любопитни.

Днешната карта таро за Козирог: Кулата

Нещата се случват, Козирог, и понякога се случват внезапно и разрушително. На 25 август може да преминете през трудна ситуация.

Кулата казва, че рутината ви може да бъде леко нарушена и по начин, от който изглежда трудно да се възстановите.

Хубавото на тази карта е, че често се възстановявате много по-рано, отколкото осъзнавате, и много пъти без да се налага да правите нищо. Проблемът се решава сам.

Днешната карта таро за Водолей: Пет жезли, обърната

Водолей, нещата приключват, включително и разногласията. На 25 август в живота ви настъпва мир и няма желание за кавги или ситуации, които разделят семейните съюзи.

Миналото е зад гърба ви. От днес, Петицата жезли, обърната, показва, че е време да възстановите и подобрите живота на всички. Щастието и радостта са точно зад ъгъла.

Днешната карта таро за Риби: Четири пентакли, обърната

Риби, обичате да помагате на другите и на 25 август може да се почувствате призвани да отворите портфейла си и да подарите на някого подарък. Може да не е лесно да знаете какво трябва или не трябва да подарите. Не се фокусирайте твърде много върху самия подарък. Дарявайте от сърце.