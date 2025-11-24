Трябва ли да покривате повдигнатите лехи през зимата?

Подготовката на повдигнатите ви лехи за зимата е лесна, след като знаете от какво всъщност се нуждаят – като започнете с определянето дали е необходима изолация. Правилният подход зависи от това дали все още имате растения, които растат, и какво искате от градината си през по-студените месеци. Изолационните материали предлагат различни предимства: покритията могат да потиснат плевелите и да предпазят установените многогодишни растения, докато слоевете компост или пластмасово фолио помагат да се подготви празна леха за ново начало, след като отминат последните слани. По същество, макар че технически можете да оставите повдигнатите си лехи непокрити през зимата, добавянето на известна защита ще изолира настоящите ви посеви и ще улесни много пролетната подготовка за градинарство.

Когато започвате зимна градина в задния си двор , обикновено не се препоръчва да засаждате растения в лехите, тъй като почвата се охлажда бързо.

За повдигната леха с живи растения, фокусът ви ще бъде върху защитата на растенията. Ако просто искате да сте сигурни, че лехата е готова за растения, когато дойде време да започнете пролетната си градина, покриването ѝ е добър вариант. Това прави пролетта, която и без това е натоварен период за градинарите, много по-лесна.

Какво да използвате, за да покриете повдигнатите си лехи през зимата

Има много неща, които можете да използвате, за да изолирате лехите си. Ако обаче ще зимувате растения в лехата, ще ви трябват материали, които позволяват циркулация на въздуха и водата. Неща като студени рамки, тунели за обръчи и градински плат са добри варианти за покривала. Градинският плат обаче има някои проблеми, особено ако живеете във влажен климат. Платът не предлага толкова добра изолация, когато е мокър, колкото когато е сух.

Можете да добавите малко мулч или почвопокривна трева, за да поддържате почвата малко по-топла, но те не са идеални решения сами по себе си, тъй като не предлагат достатъчна защита за повечето зони. Пластмасите, използвани за оранжерии, са потенциален вариант, но определено не са най-добрият материал за покриване на растенията ви, за да ги предпазите от замръзване , тъй като изискват много поддръжка и не позволяват циркулация на въздуха.

За презимуване на леха без нищо в нея имате и други възможности. Дебелата черна пластмаса може да бъде идеална, тъй като тъмният цвят предотвратява растежа на плевелите и помага за по-бързото затопляне на почвата през пролетта. Прозрачната пластмаса също е добър избор, тъй като пропуска светлина и задържа топлината, което може да помогне на растенията да поникнат по-бързо през пролетта. Брезенти, мулч, картон и термо одеяла също са подходящи варианти за празни повдигнати лехи.

Подготовка и поддръжка на покрито зимно градинско легло

Трябва да положите усилия, ако искате да се възползвате от покриването на повдигнатите си лехи през зимата. Обикновено това означава да се отървете от стар материал, който може да се задържа за болести, като мулч и листа, и да добавите нови, пресни материали, по-специално зелен материал като растителни остатъци и най-скоро окосената трева.

не искате да пестите от почвата, когато пълните повдигнато градинско легло, не се страхувайте да добавите малко допълнително компост. След това го покрийте с един от материалите, обсъдени по-рано. След подготовката и покриването, не е нужно да правите много други неща с лехата си, докато не дойде пролетта. Компостът и естествените материали вече имат топлината, от която се нуждаят, за да разградят и обогатят почвата за пролетно засаждане.

За повдигнати лехи с растения стъпките са малко по-сложни. Все още можете да направите горното, но внимавайте да не заравяте растенията си или да не поставяте твърде много материал върху стъблата, тъй като това може да причини щети. За разлика от празна леха, не можете просто да я поставите и да я оставите на мира. Първо, трябва да се уверите, че материалът не докосва растенията ви. Ако покривният материал седи върху тях, ще се натрупа влага, което може да доведе до повреди от замръзване. Понякога продуктите за покриване на лехи включват рамки, за да се предотврати това. Ако обаче сами изработвате покривалото си, трябва да добавите колове, които да предпазват растенията от докосване на материала.