На Левски не му трябва съмнителен "бащица", а модерен модел на управление и хора, които да горят за клуба

Контролният пакет акции в Левски отново са обект на интерес за Драган Шолак и неговата компания Sports Republic - близо 3 години след първоначалните разговори между двете страни. "Сините" съобщиха в понеделник за водена кореспонденция с Шолак - той им изпратил официално писмо, а мажоритарният собственик Наско Сираков му отвърнал с друго официално писмо. Въобще на "Герена" тече някаква странна размяна на писма, която не изглежда да вещае нещо добро за клуба.

Дълги години Левски бе управляван по модела "бащица" - за последно при Васил Божков до началото на 2020-та, когато избяга в Дубай. След това клубът трябваше да изстрада този порочен модел на управление - с няколко много трудни години, в които Левски бе изправен пред фалит. Към днешна дата може да се каже, че "сините" си стъпиха здраво на краката - благодарение и на Наско Сираков, който, въпреки всички критики към него, доказа с резултати, че може да стабилизира клуба.

Този 5-годишен период трябваше да покаже на левскарската общност едно - "сините" не се нуждаят от бащица, за да просперират. Напротив: ако на "Герена" искат да бъдат устойчив и финансово независим клуб, трябва да разчитат на други начини за финансиране. При това те да са диверсифицирани и Левски да не бъде зависим от само един човек или една фирма. Колкото и да е труден този път, Левски показа, че може да върви по него - и би било голяма грешка да се отклони от тази посока.

Защо сега Драган Шолак отново поиска Левски: този въпрос с право трябва да бъде поставян на дневен ред. Но "сините" трябва да си поставят и друг въпрос - какво ще им даде Шолак, което нямат, както и какво ще им отнеме. Защото в момента клубът се намира в завидно добра ситуация - финансово стабилен, лидер в класирането в Първа лига, с чудесен отбор, който може да бъде лесно конвертируем на трансферния пазар.

Влизането на Левски в групата на Sports Republic крие много рискове, с част от които Наско Сираков и компания са наясно. Самият Сираков иска гаранции, че на клуба няма да бъдат поставяни условия, които има към другите отбори в групата - сред които Саутхемптън (Англия), Гьозтепе (Турция), Валансиен (Франция) и Мали Коура (Мали). Това обаче звучи наивно, тъй като Sports Republic няма да постави интереса на Левски над своя.

От четирите клуба в групата на Sports Republic, единствено Гьозтепе показва резултати, благодарение и на Станимир Стоилов. Валансиен е в третото ниво на Франция, Саутхемптън е във второто ниво на Англия, а Мали Коура от Африка дори не може да бъде отправна точка. За Гьозтепе обаче трябва да се отбележи, че е отборът с най-малък бюджет в турската Суперлига - факт, потвърждаван и от Мъри Стоилов. Но пък през лятото клубът реализира големи печалби чрез продажбата на основни играчи.

С други думи: ако от Левски очакват да завалят пари над "Герена" с идването на Шолак, това едва ли ще се случи. Дори и действително да завалят пари, на каква цена ще се случи това? Драган Шолак и Sports Republic не са типичният пример за модел "бащица", но много напомнят на него заради зависимостите, които се пораждат от подобно управление. Левски не трябва да се връща към тези зависимости, а да търси модерен модел на управление, с устойчивост във времето.

Съвременният футболен клуб не трябва да зависи от един човек или една компания, а да има различни източници на приходи - спонсори, трансфери, тв права, билети, мърчъндайз и т.н. И в момента Левски до голяма степен прави точно това - има диверсифициран портфейл и тепърва ще може да се разраства още, когато и представянето на отбора е толкова добро. И ако преди години трудно се намираха спонсори на клуба, сега интересът ще става само по-голям.

Истината е, че Левски се вдигна от дъното, защото бе управляван от хора, които горят за клуба. Хора, които поставят интереса на Левски над всичко. И точно от това се нуждае Левски - интересът на клуба винаги да бъде водещ при взимането на решения. Няма гаранции, че това винаги ще се случва и че в някакъв момент Левски няма да бъде подведен. Но когато ръководството е закърмено със "синята" идея, шансовете за успех са значително по-големи, отколкото със съмнителен "бащица", който не гори с Левски...

Автор: Стефан Йорданов

