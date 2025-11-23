Девора Аврамова стана втората най-бърза българка на полумаратон след силно бягане в Белград

"Бегачите" е спортна рубрика на Actualno.com с автор Стефан Йорданов, посветена на най-интересните събития от света на бягането.

Една от най-силните ни състезателки в дългите бягания в леката атлетика в последните години - Девора Аврамова, записа нов личен резултат на полумаратон от 1:12:52 часа. Тя постигна това време на полумаратона в Белград, класирайки се на втора позиция, като по този начин се превърна във втората най-бърза българка в историята на тази дистанция.

Девора Аврамова слезе под 1 час и 13 минути на полумаратон

Аврамова, която до момента имаше личен резултат 1:14:05 часа от Стара Загора през 2023-та, сега свали над минута от личното си постижение и се класира на силното второ място в Белград в конкуренцията на няколко африкански атлетки. Победителка стана Валентине Джебет с 1:11:00, а трета пък финишира Дамарис Жеплетинг с 1:13:01.

Аврамова се доближи на под две минути от националния рекорд

За второто място Аврамова получи премия в размер на 1000 евро. Тя се доближи на около минута и половина от националния рекорд на Милица Мирчева, който е 1:11:14 часа, поставен във Валенсия през 2019-та. Според официалната ранглиста на IAAF, няма друга българска състезателка, която да е слизала под 1 час и 13 минути, като Галина Горанова има 1:13:07 от Филадефия през 1996 г.

Само преди две седмици Девора Аврамова стана втора при жените на Балканиадата по крос кънтри, носейки единствения медал за България от шампионата. Сега за нея предстои участие и на Европейското първенство по крос кънтри във Фаро на 14 декември. Тази година Аврамова слезе и под 34 минути на 10 000 метра, финиширайки за 33:52.91 на състезание във Франция.

