Денят, в който светът видя раждането на една от най-големите звезди в историята на Формула 1

Денят е 12 май. Годината – 1984-та. Малкото германско градче Нюрбург кипи от живот. Над 120 хиляди души са се стекли край легендарната писта „Нюрбургринг“, за да гледат предстоящото „Race of champions“. Надпреварата е организирана по повод откриването на „Nurburgring GP-Strecke“, а в нея участват 20 от най-добрите пилоти в света. Сред тях са 14 шампиона от Формула 1, както и двама бъдещи първенци в най-комерсиалното състезание в автомобилния спорт.

Завръщането на „Нюрбургринг“ във Формула 1

За тези, които не са запознати - „Нюрбургринг“ дълги години е част от календара на Формула 1. През 1976-та обаче пистата е извадена от надпреварата, след като Ники Лауда едва не губи живота си в тежка катастрофа. Австриецът критикува остро организаторите за бавната им реакция при неговия инцидент – нещо, което е неизбежно, с оглед на дължината на пистата и специфичната ѝ конфигурация.

Все пак през 1984-та „Нюрбургринг“ се завръща в календара на Формула 1. Болидите обаче се състезават на доста по-скъсена и обезопасена дистанция, която получава названието „Nurburgring GP-Strecke“. За да бъде отбелязано събитието, организаторите решават да проведат надпревара, в която да участват 20 от най-добрите пилоти в света. С цел всичко да е максимално честно и обективно участниците използват един и същ автомобил – Мерцедес 190 Е с 2,3-литров двигател. Моделът точно е излязъл на пазара и е отлична възможност за германския производител да го представи пред публика.

Айртон Сена мери сили с редица легенди в моторните спортове

Сред участниците в „Race of champions“ са легенди на Формула 1 от ранга на Стърлинг Мос, Ники Лауда, Ален Прост, Джак Брабъм, Джеймс Хънт, Питър Хил и Кеке Розберг. На стартовата решетка обаче е и човек, който няколко години по-късно ще се превърне в една от най-големите звезди на моторните спортове – Айртон Сена. По онова време бразилецът е сравнително непознато име в средите на Формула 1.

Сена прави своя дебют в най-комерсиалната надпревара едва няколко месеца по-рано – на 25 март 1984-та в Гран При на Бразилия. До „Race of champions“ той е спечелил едва две точки във Формула 1, след като завършва шести в Гран При на Южна Африка и в Гран При на Белгия. Въпреки това организаторите на състезанието виждат в него огромния му потенциал и го канят да участва в престижната надпревара.

Бразилецът смазва конкуренцията

В квалификациите за „Race of champions“ Айртон Сена завършва трети с време от 2:06,45 минути – на около половин секунда зад лидера Ален Прост. По време на състезанието обаче бразилецът е безупречен! Сена смазва конкуренцията и успява да завърши 12-те обиколки на 4,5 километровото трасе на първо място. Бъдещата звезда дава време от 26:57,78 минути като изпреварва втория – Ники Лауда, с 1,38 секунди. Трети пък финишира аржентинецът Карлос Рютеман.

Три седмици по-късно – по време на Гран При на Монако, Айртон Сена стъпва за първи път на подиума във Формула 1, след като завършва втори в надпреварата в Княжеството. Така се ражда и една от най-големите звезди в историята на моторните спортове. Бразилецът се превръща в легенда на Формула 1 като печели световната титла общо три пъти в кариерата си.

Айртон Сена си отиде от този свят на 1 май 1994 година

Айртон Сена си отиде от този свят на 1 май 1994-та – близо 10 години след състезанието на „Нюрбургринг“. Бразилецът загина в много тежка катастрофа по време на Гран При на Сан Марино на пистата „Имола“. Той почина на място след жесток удар в предпазната мантинела на завоя „Тамбурело“.

В последните години „Нюрбургринг“ забрави шума на двигателите на Формула 1. Пистата не е приемала състезание от надпреварата от 11 октомври 2020-та. Трасето обаче още помни Айртон Сена, който именно там стартира своята бляскава кариера, за да се превърне в една от най-големите легенди на моторните спортове.

