Трябва ли розите да се третират с урея преди зимата?

През есента много градинари използват урея, за да ускорят падането на листата на розите. Но наистина ли това е необходимо? Какво мислят експертите по въпроса? Те съветват да не се използва урея преди покриване на рози. Ето защо това не е добра идея?

Защо не е добра идея розите да се третират с урея преди зимата?

Причината е, че азотните торове стимулират растежа на младите издънки, които няма да имат време да узреят преди замръзване и гарантирано ще загинат. В резултат на това храстът ще отслабне и ще загуби част от своята устойчивост на замръзване. Що се отнася до падащите листа, градинарите предлагат просто да изчакате малко: 1-2 седмици след третирането или след първата слана, листата ще паднат сами. За това не е необходима урея.

Подготовка на розите за зимата: Кога и как да я направите през октомври

Освен това, за да подготвите правилно розите за зимата, трябва да обърнете внимание на други аспекти в грижата за тях:

Подрязване: премахнете сухите, болните и слабите издънки, така че растението да изразходва енергия за силни храсти.

Подхранване с фосфорно-калиеви торове: те спомагат за укрепване на кореновата система и повишават устойчивостта на храста на замръзване.

Мулчиране: покриването на почвата с компост или торф ще предпази допълнително корените от замръзване.

Контрол на влажността на почвата: Преди покриване почвата трябва да е леко влажна, но не прекалено мокра, за да се избегне гниене на корените.

Градинарите често спорят дали да подрязват розовите храсти преди зимата. Опитните градинари дават категоричен отговор: да. Първо, подрязаният храст е по-лесен за защита през зимата, и второ, когато дойде пролетта, на растението няма да е необходимо да изразходва допълнителна енергия за по-старите издънки. Това е особено важно за хибридите, които могат да достигнат височина до 2 метра. Такива храсти е доста трудно да се защитят надеждно от замръзване и в случая младите издънки могат да бъдат повредени от замръзване.

5 мита за отглеждането на рози: Спрете да вярвате в тях

За да се гарантира, че растението ще расте бързо и ще цъфти красиво през пролетта, трябва да се спазват следните правила при резитба:

премахнете сухи, гнили и повредени издънки;

подрежете с остър нож или ножица под ъгъл от 45 градуса;

премахнете всички неузрели издънки;

мястото на резитба трябва да се третира с антисептик или да се използва пепел и да се поръси върху зоната с разреза.

Благодарение на тези прости правила, розите ще преживеят добре зимата, а през пролетта ще ви зарадват със бърз растеж и буен цъфтеж.

