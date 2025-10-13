Подготовка на розите за зимата: Кога и как да я направите през октомври

Подготовката на розите за зимата включва няколко ключови стъпки: проверка за болести, третиране, ако е необходимо, защита от ниски температури и внимателно планиране на последващите грижи за тях. Здравето на храстите и техните цветове през следващия сезон зависят от правилното изпълнение на тези дейности.

План за подготовка на розите за зимата

В периода 1–10 октомври огледайте храстите за болести и вредители. Ако е необходимо, третирайте с 1% разтвор на железен сулфат.

В периода от 10–15 октомври е необходимо да монтирате арки над храстите за бъдещ подслон. В периода от 15–25 октомври, когато температурите паднат, покрийте розите със спанбонд, като оставите краищата им отворени за вентилация.

В периода 25 октомври – 5 ноември затворете краищата на заслона и проверете сигурността на закрепванията, за да се уверите, че защитата ще издържи на зимните ветрове.

Храстите трябва да са сухи преди покриване. Оставете розите да съхнат 3-4 дни между третирането (ако е прилагано) и покриването. Здравите храсти не се нуждаят от допълнителни обработки, така че не прекалявайте с химикалите.

През октомври постепенно премахвайте листата. Първо от долните клони, след това от всички останали, като премахвате неузрелите издънки. Това постепенно ще лиши растението от въздух и хранителни вещества през листата, принуждавайки го да се подготви за зимата и това ще се случи постепенно, без стрес.

Ще трябва да подрежете напълно розите си, преди да ги покриете. Но първо, преди да ги подрежете за зимата и да ги покриете, изкопайте почвата под тях на дълбочина една лопата. Внимавайте да не повредите корените!

След това огънете издънките на храстите и увивните рози към земята и ги поставете върху слой смърчови клони. За да избегнете счупване на храстите, изкопайте ги от едната страна и ги поставете, като закрепите издънките към земята. След това заземете розите, като добавите суха почва в основата им.

Розите трябва да се окопаят през октомври, преди настъпването на трайно студено време, а основата на храстите може леко да се поръси с почва при първите слани.

За да предпазите корените, не се препоръчва използването на влагоабсорбиращи торф, дървени стърготини или пясък. Те ще образуват ледена кора около розите, причинявайки пукнатини в кората и правейки ги по-податливи на инфекции. Никога не отстранявайте почвата от самата розова леха, тъй като това ще оголи корените. Вместо това, допълнете почвата с предварително приготвена или закупена почва. Добавете зрял компост, хумус или просто рохкава почва.

