5 мита за отглеждането на рози: Спрете да вярвате в тях

При отглеждането на рози е важно да се доверите на препоръките на опитни специалисти, тогава вашата градина ще ви зарадва с буен цъфтеж от пролетта до късна есен. Майкъл Мариот, водещ експерт по рози в David Austin Roses в продължение на 35 години развенчава 5 от митовете, често срещани сред градинарите и любителите на тези красиви цветя.

Мит 1: Розите растат само на слънце

Не е вярно, че розите могат да растат само на слънце. Докато повечето видове наистина обичат слънчевите място, някои се справят много добре на частична или почти пълна сянка. Може да нямат толкова много цветове, но ще растат добре.

Мит 2: Розите не могат да бъдат пресадени на място, където са расли други рози

"Не е вярно, можете да го направите", съветва експертът. Ако планирате да засадите роза там, където е растяла друга роза, не е нужно да се притеснявате, че ще се разболее на това място, ако сте се грижили добре за почвата си, мулчирали сте обилно и не сте прехранвали цветето в миналото.

Мит 3: Трябва да подрежете всички пъпки, които са избледнели

Не се притеснявайте твърде много за увяхването. Избирайте рози, които умират след цъфтежа, съветва експертът. Отрязването на прецъфтялите цветни пъпки ще насърчи втори чифт цветове при някои рози, но не при всички сортове.

Ако вашата роза все още има цветове, избягвайте резитбата. Експертът препоръчва да експериментирате с оставяне на няколко части от розата, за да видите дали ще се завържат нови цветове.

Мит 5: Розите трябва да се подхранват през цялото време

Майкъл казва, че не подхранва розите си много, защото почвата в градината му е плодородна. Растенията могат да пострадат, ако бъдат прехранени, така че винаги следвайте инструкциите на опаковката на тора. Саксийните рози обаче се нуждаят от подхранване, тъй като повечето компости без торф ще осигурят достатъчно хранителни вещества, за да поддържат розата жива само до шест седмици, след което ще трябва да се подхранят отново. Също така, не забравяйте да поливате обилно, за да предотвратите изсъхването на компоста.

Експертът споделя и още нещо, което за голяма част от градинарите е недопустимо. Той споделя, че не се бори с листните въшки по розите. Той споделя, че тези малки вредители осигуряват храна за птици и полезни насекоми, а резултатът е балансирана среда.

