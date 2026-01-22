Уникалното тропическо стайно растение, което вирее в банята

Всички знаем, че малко зелено до ваната прави дългото потапяне във ваната още по-луксозно и релаксиращо, но не можем да разчитаме само на предпочитанията си за декорация, ако искаме да запазим избраното за тази цел стайно растение живо. Ще искаме да изберем най-добрите стайни растения за всяка стая в къщата , а що се отнася до банята, кадифената калатея (Goeppertia rufibarba) е сигурен избор, който вирее там, където други растения биха могли да увехнат.

Започнете да отглеждате това растение през януари, за да привлече опрашители в градината си лятото

Кадифените калатеи са тропически растения, чиито листа са зелени отгоре и лилави отдолу. Вълнообразната им листа е покрита с кадифена червена козина, която вдъхновява едно от другите често срещани имена, дадени на това стайно растение - калатея с космати пера. Тези стайни растения могат да достигнат височина до 90 см и ширина от 60 см, така че с по-големия си размер и привличащи вниманието текстури, те ще направят голямо визуално въздействие до вашата вана. И като член на семейството на молитвените растения, листата на кадифената калатея не само подсказват движение, листата ѝ всъщност се повдигат през нощта и се спускат отново сутрин.

Влажните бани помагат на кадифените калатеи да процъфтяват

Още: Признаци, че вашето стайно растение се нуждае от пресаждане

Има две характеристики, които правят тези необичайни растения добре адаптирани към вашата баня. Първата е яркостта. Повечето тоалетни нямат прозорци, така че светлината в тези стаи в домовете ни е по-слаба, отколкото в кухнята или общите дневни. Това прави баните добър избор за тропически стайни растения, които виреят без интензивна, пряка слънчева светлина - като кадифените калатеи, които са адаптирани към ярка, индиректна светлина. Ако искате да добавите повече от един вид растение, знайте, че и други видове калатеи ще виреят във вашата баня с по-слабо осветление.

През януари: Поръсете почвата в градината с това за богата реколта през новия сезон

Кадифените калатеи са сред влаголюбивите стайни растения, които са идеални за вашата баня, защото виреят в пространства с високи нива на влажност. Тези части от домовете ни са склонни да стават много влажни, защото хората редовно използват душа, ваната или си мият ръцете на тоалетката. Високите нива на влажност във въздуха означават, че калатеите задоволяват нуждите си, без да се налага да правите каквото и да било, превръщайки това обикновено растение, изискващо висока поддръжка, в лесно поддържаем вариант. За разлика от това, ако отглеждате това растение в друга стая, може да се наложи да инвестирате в овлажнител или да не забравяте да пръскате растението си с вода всеки ден.