Колко често да поливаме папратите за буен растеж и процъфтяващи растения

Папратите са красиви растения, които се размножават чрез спори и нямат семена или цветове. Те могат да се отглеждат успешно на закрито и на открито - стига да им осигурите нужното количество вода и слънчева светлина. Въпреки че са сравнително лесни за поддръжка, правилното поливане е от съществено значение за растежа.

Засадете това красиво растение на сянка и то ще се самоотгледа

Кога да поливаме папратите

Времето е всичко. „Поливайте папратите достатъчно често, за да поддържате почвата постоянно влажна, но не и подгизнала“, казва Рохан Мейнард, мениджър на хидропонна ферма в Aurora Anguilla Resort & Golf Club. „Поливайте стайните папрати поне веднъж или два пъти седмично.“

Честотата на поливане може да се променя в зависимост от определени условия на околната среда, включително светлина, температура, влажност, вид почва и дали папратта расте в контейнер или е засадена в земята.

„Най-добре е да си напомняте на всеки няколко дни, за да проверявате влажността на почвата“, казва Парис Лаликата, ръководител на отдела за обучение на растения и общност в The Sill. „Ако първите няколко сантиметра са изсъхнали, е безопасно да поливате. Очаквайте да поливате повече през сухи или горещи периоди, в сравнение с през влажни или хладни.“

Как да поливаме папрати

Методът на поливане е също толкова важен. „Независимо дали е в земята или в контейнер, винаги поливайте обилно и се уверете, че почвата е равномерно и добре напоена“, казва Лаликата. Можете да нанесете слой мулч около папратите си, за да им помогнете да задържат влагата.

Проверете почвата за влага преди поливане – просто забодете пръста си на около два-три сантиметра в почвата. „Ако е суха, можете да излеете вода директно върху почвата в основата на растението, като избягвате листата и короната, докато не видите вода да се оттича от дъното на саксията“, казва Мейнард. „Процедурата за папрати на открито е да се поливат бавно. Оставете [водата] да попие дълбоко, докато почвата се навлажни.“

Как се отглежда папрат в саксия

Винаги проучвайте специфичния вид папрат. Това ще ви помогне да разберете от колко светлина и вода се нуждае.

„На открито се уверете, че са на сянка или са огрявани от сутрешно слънце и са засадени в богата, влажна и добре дренирана почва“, казва Мейнард. „Торете леко по време на вегетационния период – особено в саксии; отстранете всички мъртви или пожълтели листа.“

Внимавайте обаче да не им давате твърде много слънце. „Избягвайте следобедната слънчева светлина: Повечето папрати се нуждаят от пълна до частична сянка – идеално е северното или източното изложение“, казва Лаликата. Можете да използвате дървета, за да осигурите сянка – тя успешно е засадила японски рисувани папрати, използвайки този метод.

Признаци на недостатъчно и прекомерно поливане

Признаците за прекомерно поливане включват пожълтяване или свиване на листата или потенциално гниене на стъбла. „Ако поливате под вода, ще забележите покафеняване най-вече по върховете на листата , краищата или по целите листа“, казва Лаликата. „Те могат също така да получат окапване на листата и да изглеждат свити и увиснали, придружени от наистина суха почва, която обикновено е с по-светъл цвят.“