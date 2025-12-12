Как да наторите коледната звезда с утайка от кафе

Коледните звезди са популярно стайно растение за празниците, известно със своите ярки, цветни прицветници, които обграждат малки жълти цветчета в центъра. Те обикновено цъфтят през декември и януари, добавяйки весел цветен акцент към всяка обстановка. Въпреки че са сравнително лесни за грижа, използването на утайка от кафе като добавка към почвата може да помогне на коледните звезди да процъфтяват през целия сезон.

Kак да накарате коледната си звезда да цъфти отново

Утайката от кафе може да бъде полезна за поддържане на здравето на вашата коледна звезда, но тя трябва да се използва правилно и в подходящото време, за да се постигнат най-добри резултати. По-долу експертите обясняват предимствата от използването на утайката от кафе за удължаване на живота на вашето растение и дават ясни съвети как да го направите правилно.

Ползи от торенето на коледна звезда с утайка от кафе

Утайката от кафе добавя малко количество азот , което подпомага производството на листа и цялостната жизненост на коледните звезди, казва Кристина Кьотер, градински дизайнер и производител на цветя в Nomadica. „Утайката от кафе също така допринася с органична материя, която помага на почвената смес да задържа влагата по-равномерно и насърчава микробната активност, което помага за разграждането на хранителните вещества, които вече се намират в почвата“, казва тя.

Използваната утайка от кафе съдържа и малки количества микроелементи като магнезий и калий, които могат да подобрят здравето на вашето растение. Кьотер препоръчва да използвате утайка от кафе пестеливо, тъй като тя може да повиши киселинността. „Прилагайте я само когато растението изглежда стабилно и добре полято“, казва тя.

Кога да наторяваме коледната звезда

Въпреки че утайката от кафе може да подобри здравето на вашето празнично растение, най-добре е да торите коледните звезди само веднъж на всеки четири седмици. „Когато торите, избягвайте да натрупвате утайка от кафе, особено ако растението е стресирано, увиснало или преполито, тъй като тя може да задържа допълнителна влага“, отбелязва Кьотер. Освен това, утайката от кафе не осигурява пълноценно хранене. „Следователно, използването на балансиран тор за стайни растения на всеки три до четири седмици ще гарантира, че растението получава всичко необходимо.“

Как да наторите коледна звезда с утайка от кафе

Торенето на коледните звезди с утайка от кафе трябва да се прави умерено, казва Анкит Сингх, доцент и преподавател по декоративно градинарство в Университета на Мейн. Прекомерната употреба може да доведе до подгизнала почва, развитие на мухъл и дисбаланс на хранителните вещества. За да ви помогне да торите правилно коледните си звезди, той предлага два ефективни метода за използване на утайка от кафе като тор.

Метод 1: Смесете малки количества в почвата

Този лесен за начинаещи метод е лесен за изпробване от градинари от всички нива на умения. Сингх препоръчва използването на 1 чаена лъжичка за саксия с диаметър 15 см и до 2 чаени лъжички за саксия с диаметър 25 до 30 см.

Леко втрийте утайка от кафе в горните 3 см. на почва.

Разбъркайте добре утайката от кафе, тъй като това предотвратява образуването на мухъл, уплътняване и образуване на коричка по повърхността.

Повтаряйте веднъж на всеки четири до шест седмици по време на вегетационния период.