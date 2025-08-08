Зеленчуци, които се засаждат през август в градината

Въпреки че времето може да е горещо и сухо през август, все още има култури и цветя, които можете да засадите. В зеленчуковата леха, сеитбата и засаждането сега ще поддържат сезона ви за отглеждане. Най-добрите неща за засаждане през август включват зеленчуци, които ще ви дадат краткосрочни реколти, като например листа от салата и спанак, както и такива, които могат да презимуват и да осигурят ранна реколта в края на зимата и пролетта, като например зимно зеле, бакла и чесън.

4 цветя, които трябва да засадите в градината си през август

При декоративните бордюри август е чудесно време да се подготвите предварително и да планирате за следващата година. Семената, които можете да засадите през август, включват издръжливи едногодишни растения – засяването им сега ще ви даде ранна реколта от цветя през пролетта, докато двугодишните, засети през август, ще цъфтят до следващото лято. Това е и добър месец за засаждане на есенно цъфтящи луковични растения, като например колхикуми, и цветя, които ще придадат незабавен цвят на увяхващите бордюри. Растения като невен и храсти като кариоптерис също могат да се засаждат в саксии, но те ще трябва да се поливат често, за да се предотврати изсъхването им.

Имайте предвид, че макар топлите августовски температури да могат да насърчат бързото покълване на някои растения, нивото на подпочвените води е по-ниско, така че може да се наложи да осигурите допълнителна вода на разсада и новозасадените растения. По време на периоди на изключително сухо време или суша , имайте предвид, че може да се наложи да намалите потреблението на вода в градината, така че може да искате да отложите сеитбата на семената, докато отново не завали дъжд.

Зеленчуци за отглеждане през август

Спанак

Кога да се събира реколтата: от март до ноември.

Как се отглежда: засят в края на август, спанакът може да даде реколта от млади листа през октомври, а след това да влезе в период на покой през зимата, готов да даде нова реколта от листа в началото на пролетта. Засейте директно в добре подготвена, плодородна почва. Поливайте през горещото време, за да предотвратите поникване, и след това покрийте с ниско покритие, когато температурите започнат да падат.

Рукола

Как се отглежда: дивата рукола, засята в началото на август, ще ви осигури реколта от пресни листа преди зимата, а след това ще остане в латентно състояние до март, когато ще пусне нов растеж. Салатната рукола има най-голям шанс да оцелее при слани, ако е засята в края на август. Тя също така предлага повече листа през зимата от дивата рукола, но често цъфти през април.

Зелен лук

Кога да се събира реколтата: от април до октомври.

Как се отглежда: пролетният лук не покълва добре при температури, които редовно са над 20°C, така че имайте това предвид, когато сеете през август. Засейте директно в редове на открито, като покриете семената с 2 см почва, или на модули, с до 10 семена във всеки, за „тупа“ за прибиране на реколтата през пролетта.

Ряпа

Кога да се събира реколтата: от май до декември.

Как се отглежда: ряпата може да се сее до около средата на август, но това е и добър месец за засаждане на разсад от ряпа, който е бил засят на модули. Най-добре е ряпата да се сее директно и след това да се прореди. Засейте семената пестеливо, защото въпреки че са малки, те имат висока кълняемост и последващият растеж е бърз. Проредете в края на август или началото на септември. Руното или мрежата помагат да се държат гълъбите, пеперудите и зелевата муха настрана.

Цикория

Кога да се събира реколтата: от юли до март.

Как се отглежда: издръжливата цикория може да се сее от февруари до септември за дълъг вегетационен период, така че продължете сеитбата през август за зимна реколта. Започнете със семената в тава за семена, преди да ги засадите на слънчево място.

Маруля

Как се отглежда: засяването на маруля през август ще ви осигури ранна зимна реколта. Защитете посевите с клош от края на септември, когато температурите започнат да се охлаждат. Марулите могат да презимуват и в оранжерии и под клош, за бране на листа от април до юни.

Цветя за отглеждане през август

Невен

Как се отглежда: цветни и лесни за отглеждане, невенчетата (саксийни невенчета) могат да се засеят през август и септември за цъфтеж на следващата пролет. Те са издръжливи, така че просто ги засейте директно там, където ще цъфтят, или в плитки дупки на земята, или в саксии.

Незабравки

Как се отглежда: незабравките ( Myosotis sylvatica ) могат да се сеят през летните месеци и до септември. Те са полезно почвопокривно растение за сянка , те са чудесен спътник на лалета и лесно се самозасяват, след като се установят. Засейте ги в тави за разсад за засаждане през пролетта или директно там, където искате да растат.