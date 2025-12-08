Зимата е най-доброто време за оформяне на теменужки

Ако искате постоянен поток от пъстри цветя в градината си от есента до пролетта, трябва да знаете една градинарска тайна. Сезонът, който повечето хора възприемат като време за почивка, зимата, всъщност е най-подходящото време за оформяне на вашите теменужки. Много градинари предполагат, че работата им е свършена, след като студът се уталожи, но лекото почистване на теменужките (Viola × wittrockiana), когато е студено, води до най-добри резултати по-късно, така че знанието как да подготвите теменужките за зимата е полезно. Тези цветя се отглеждат като едногодишни в цялата страна, но могат да преживеят зимата и да цъфтят като краткотрайни многогодишни растения в зони с по-мек климат.

Ако оставите теменужките ви да станат тънки и дълги, това ще доведе до по-малко цветове. Можете да насърчите по-гъсто растение с по-голям цъфтеж, като се справите със склонността му да става дългокрако. Оформянето им е лесно; отрежете сухите цветове и стъблата, които изглеждат дълги и голи. Подрязването на тези неравни части, обикновено чрез премахване на около една трета от общата дължина на стъблото, принуждава растението да спре да произвежда семена и да се съсредоточи върху образуването на нови цветове. Преходният период в края на зимата, когато дните стават малко по-топли и по-светли, е моментът, в който теменужките започват да се подготвят за следващия си растежен скок. Това подрязване, което сте им направили, позволява на растението да се възстанови бързо, гарантирайки пъстър цъфтеж, който ще продължи месеци.

Как отрязването на стъблата на теменужката в студено време прави растението по-пълно?

Моделът на растеж на теменужките естествено ги принуждава да се разтягат и да стават по-редки, ако ги оставите сами, особено когато нивата на светлина са по-ниски или когато топъл период предизвиква бърз растеж. Градинарите наричат ​​тези растения „дългокраки“. Решаването на този проблем е важно за поддържане на тази хубава, пълна, могилиста форма и за гарантиране, че растението произвежда максимален брой пъпки. Подрязването на теменужките в края на зимата е полезно, защото студът осигурява естествен период на почивка, давайки на растението време да натрупа енергия и да се възстанови преди да дойде пролетта.

Премахването на до една трета от растението му казва да спре да изпраща енергия към краищата на стъблата, които са програмирани да растат по-дълги. Тази енергия се премества към страничните пъпки, разположени по-ниско по стъблото. Това подрязване принуждава растението да се разклонява хоризонтално, вместо да се стреми към небето. Резултатът е много по-дебело, закръглено растение, което ще бъде покрито с цветове. Ще откриете, че теменужките реагират силно на този по-агресивен вид подрязване. Само след няколко седмици би трябвало да започнете да забелязвате нови листа и началото на нови цветни пъпки. Отърваването от този уморен, разтегнат растеж е чудесно за цялостното здраве на растението. Това позволява на въздуха да циркулира по-добре около основата, помагайки за предотвратяване на болести като сива плесен и листни петна, които обичат старата, претъпкана зеленина.

Подрязването на теменужките през зимата е полезно, но за да имате цъфтеж през целия студен сезон, те се нуждаят от постоянна грижа. Разбирането на всичко, което трябва да знаете преди засаждането на теменужки, е важно за здрави растения. Грешка, която много градинари правят при отстраняване на мъртвите цветове, е само да откъсват мъртвите венчелистчета. Това оставя малката зелена капсула със семена, действителната шушулка със семена, на стъблото. Ако тази шушулка остане прикрепена, растението решава, че е завършило цикъла си. След това то ще спре или ще забави производството на цветове, за да използва енергията си за узряване на тези семена.

Вместо това, трябва да премахнете цялото стъбло на цвят. Следвайте стъблото чак до основата на листата или там, където се среща с основното растение, като използвате чиста ножица, за да го подрежете. Водата и храната са също толкова важни, особено ако градинарствате на място с мека зима - теменужките обичат почва, която се отцежда добре и остава леко влажна.

Използването на балансиран тор ще увеличи броя на цветовете. Винаги поливайте растенията, преди да нанесете тор, за да предотвратите изгарянето на корените, и следвайте всички други инструкции на производителя. Ако живеете на много студено място, изчакайте да ги подхранвате, докато времето се затопли, тъй като те няма да абсорбират хранителни вещества по време на цикъл на замръзване.