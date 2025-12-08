Резитба през декември: 8 растения, които трябва да подрежете този месец

Въпреки че зимата традиционно се смята за време на почивка за повечето градинари, работата по грижите за растенията не спира. Подрязването на някои градински растения през декември е от решаващо значение за тяхното здраве, формиране и осигуряване на обилен цъфтеж или плододаване през следващия сезон. Но експертите по градинарство подчертават важността на тази процедура преди настъпването на силни студове.

Растения, които трябва да бъдат подрязани през декември

Ябълковите дървета преминават в период на покой след прибиране на реколтата. Градинарката Мани Бара споделя, че това е идеалното време за премахване на мъртви, болни или кръстосани клони. Тази резитба не само формира дървото, но и насочва енергията му към нови плодни пъпки, което е ключът към изобилна реколта през следващата година.

Подобно на ябълковите дървета, крушовите дървета се подрязват най-добре от късна есен до ранна пролет. Зимната резитба на крушовите дървета има за цел да разреди короната. Това позволява по-добра слънчева светлина и циркулация на въздуха, което значително подобрява качеството на плодовете и намалява риска от болести и вредители. Разрезите трябва да се правят чисто, точно над пъпка, обърната навън.

Подрязването на лози през декември се препоръчва в региони с мека зима. Тази резитба ви позволява да контролирате размера на лозата, да стимулирате активния растеж и да увеличите максимално добива. Твърде късната резитба, особено през януари или февруари, може да причини „плач на лозата“ - отделяне на сок от разрезите, което отслабва растението. В по-суров климат резитбата е най-добре да се отложи до ранна пролет.

Розите са в латентно състояние през зимата, което прави декември подходящо време за „санитарна“ резитба. Експертите препоръчват през декември да се подрязват неподдържани и мъртви издънки, за да се предотврати заплитането им от зимните ветрове. Най-добре е основната, формираща резитба да се остави за късна зима, но сега е моментът да се премахнат всички болни, за да се защити храстът.

Подрязването на хортензии изисква внимание към сорта. Хортензиите, които цъфтят върху стари издънки (като например едролистната хортензия), не трябва да се докосват. Тези, които цъфтят върху нови издънки (като например метличатата хортензия, Hydrangea paniculata), обаче се възползват от лека резитба през декември. Това стимулира образуването на нови клони и по-добър цъфтеж през пролетта.

Глицинията се нуждае от резитба два пъти годишно, като втората резитба се извършва в края на есента или зимата (от ноември до февруари). Експертите препоръчват подрязване на новите издънки само до две или три пъпки и премахване на всички мъртви или повредени издънки. Тази процедура помага за контролиране на растежа на тази мощна лоза и насърчава обилния и ароматен цъфтеж.

Американският бъз понася добре обилната зимна резитба, тъй като по това време е в дълбок покой. Резитбата през декември позволява на градинаря да оформи храста в желаната форма. Твърди се, че резитбата през декември насърчава буйния растеж и обилния цъфтеж на следващата пролет.

Въпреки че резитбата на ехинацеята не е задължителна, тя е полезна за естетиката на градината и здравето на многогодишното растение. Премахването на мъртвата растителност през декември не само придава на лехата спретнат вид, но и предотвратява използването на сухите стъбла от вредителите като зимен подслон. Корените на ехинацеята остават живи под земята през цялата зима.

