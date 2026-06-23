Община Пловдив стартира обществена поръчка за реставрацията на емблематичната сграда на БНБ

Община Пловдив обяви обществена поръчка за извършване на реставрация и консервация на фасадите на емблематичната сграда на Българската народна банка на ул. „Райко Даскалов“ № 51. Проектът има за цел да съхрани и възстанови архитектурния облик на една от знаковите сгради в историческия център на града, която е недвижима културна ценност и част от групов паметник на културата.

Сградата е проектирана от известния швейцарски архитект Анри Майер и е изградена на няколко етапа между началото и средата на XX век. Тя е неразделна част от архитектурното наследство на Пловдив и свидетелство за развитието на банковото дело и градската среда през този период.

Предвидените дейности включват цялостна реставрация и консервация на фасадните повърхности, пластичната декоративна украса, каменните и металните елементи, дървената дограма и входните врати. Ще бъдат извършени и дейности по обследване и ремонт на покривната конструкция, включително подмяна на компрометирани елементи и подобряване на защитата от атмосферни влияния.

Всички строително-монтажни и консервационно-реставрационни работи ще се изпълняват при стриктно спазване на изискванията на Закона за културното наследство и под контрола на специалисти с необходимата квалификация за работа по недвижими културни ценности. Основен принцип при реализацията на проекта е запазването на автентичния облик на сградата чрез използването на традиционни материали и технологии, съобразени с историческите характеристики на обекта.

Обществената поръчка е част от дългосрочната политика на Община Пловдив за съхраняване на архитектурните ценности и утвърждаване на града като водещ културен и туристически център.