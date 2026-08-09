Успех за България: Български ученици завоюваха медали и грамоти в Казахтан

Сдружението на олимпийските отбори по природни науки се похвали с добри новини след като българските ученици спечелиха 1 сребърен, 2 бронзови медала и 2 почетни грамоти на третото издание на Международната олимпиада по изкуствен интелект (IOAI). Олимпиадата се проведе от 2 до 8 август в Астана, Казахстан. Сребърен медал спечели Мартин Недев (12. клас, ПМГ Хасково). Бронзови медали завоюваха Марио Петков (12. клас, ПГЕХТ, Плевен) и Пресиян Георгиев (12. клас, СМГ, София). С почетни грамоти бяха отличени Калоян Иванов (12. клас, ПГКПИ, Бургас) и Александър Славов (10. клас, МГ Русе).

Международната олимпиада по ИИ

Международната олимпиада по изкуствен интелект е създадена в България през 2024 г., а днес вече е втората най-голяма научна олимпиада в света по брой участващи страни. IOAI се провежда под патронажа на ЮНЕСКО, а тази година в Казахстан събра участници от над 100 държави и територии.

Снимка: Сдружение на олимпийските отбори по природни науки

България бе представена от общо осем ученици: Божидара Пухалева (12. клас, СМГ, София), Мартин Недев (12. клас, ПМГ Хасково), Раян Камаринчев (11. клас, ППМГ Сливен), Калоян Иванов (12. клас, ПГКПИ, Бургас), Спас Стоименов (12. клас, Американски колеж, София), Пресиян Георгиев (12. клас, СМГ, София), Марио Петков (12. клас, ПГЕХТ, Плевен) и Александър Славов (10. клас, МГ Русе). Ръководители на олимпийците са Мелания Бербатова и Алексис Датсерис. ОЩЕ: България е първа в Европа по най-много златни медали от научни олимпиади на глава от населението