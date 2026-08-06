Българин създаде безплатно приложение, показващо къде изчезват парите ни

Великотърновецът Юсмен Кадир е създал безплатно мобилно приложение, наречено EuroTracker, което всеки, който реши, може да ползва напълно безплатно, за да провери къде реално отиват парите му в края на всеки месец.

Както пояснява създателят на приложението, много хора смятат, че проблемът е единствено в размера на доходите, но в действителност често причината е, че малките ежедневни разходи остават незабелязани. Кафе, бърз обяд, онлайн поръчка или месечен абонамент изглеждат незначителни поотделно, но в края на месеца могат да се превърнат в сериозна сума.

Именно тук помага EuroTracker. Само за няколко секунди потребителят може да добави всеки свой разход и да получи ясна представа:

за какво харчи най-много;

каква част от месечния си бюджет вече е използвал;

колко средства му остават до края на месеца;

кои категории формират най-големите му разходи.

Идеята не е приложението да ограничава хората или да им казва за какво да харчат парите си, а да им даде яснота. Когато човек започне да вижда собствените си финансови навици, много по-лесно взема информирани решения и постепенно изгражда по-добър контрол върху бюджета си, пояснява Юсмен Кадир.

EuroTracker е напълно безплатно приложение за iOS и Android, не изисква регистрация и не се свързва с банкови сметки. Целта е управлението на личните финанси да бъде максимално лесно, бързо и достъпно за всеки. Приложението позволява и гласово добавяне на разходи, подробни анализи, работа без интернет и поддръжка на няколко езика.

Кадир отбелязва, че за шест месеца откакто е стартирал приложението, то вече се радва на голям брой потребители не само в България, но и в други европейски държави. Той работи по проекта изцяло сам – без външно финансиране, без екип и без маркетинг отдел.

Повече информация за EuroTracker може да намерите на сайта на проекта: https://www.eurotracker-bg.com.