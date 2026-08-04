България е първа в Европа по най-много златни медали от научни олимпиади на глава от населението

Нова класация показва, че България е страната в Европа с най-много златни медали от научни олимпиади на глава от населението.

"Справка за златни медали на милион жители от олимпиади по математика, химия, биология, физика и информационни науки! България е първа в Европа!", написа адвокатът по авторско право, търговски марки, патенти и дизайни Атанас Костов.

Карта показва общия брой златни медали, спечелени в 6 големи международни академични олимпиади и обхваща резултатите до 2025 г.

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Силата на Източна Европа

Общите резултати комбинират резултатите от Международната математическа олимпиада, Международната олимпиада по физика, Международната олимпиада по химия, Международната олимпиада по информатика, Международната олимпиада по биология и Международната олимпиада по философия.

В Европа като абсолютен брой медали Русия води с голяма разлика, но Румъния, Унгария, Полша, Германия и България също се нареждат сред най-силните страни на континента. Централна и Източна Европа се открояват особено ясно, като няколко средно големи държави постигат много повече златни медали, отколкото може да се предположи от населението или икономическия им размер.

Именно по показателя медали на глава на населението всъщност България излиза на челно място.

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Този успех отразява отдавна установени системи от специализирани училища, национални състезания, интензивни тренировъчни лагери и силни академични традиции в математиката и науката. Държави като Румъния, Унгария и България се отнасят сериозно към подготовката за олимпиадата от поколения, което им позволява да се конкурират с много по-големи нации.