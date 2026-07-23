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Догодина: Пъмп-трак трасе и нова зона за спорт и туризъм в София

23 юли 2026, 10:25 часа 647 прочитания 0 коментара
Снимка: Столична община
Догодина: Пъмп-трак трасе и нова зона за спорт и туризъм в София

Нова зона за спорт, туризъм и отдих ще бъде създадена в столичния район "Панчарево". Проектът включва велоалея, пъмп-трак трасе, туристически маршрути и места за почивка. 

Предвижда се изграждане на 2,3-километрова велоалея между кв. „Горубляне“ и Панчаревското езеро; маркировка, сигнализация, указателни табели и елементи за безопасност и достъпност; пъмп-трак трасе за активен спорт; зона за отдих с паркова мебел и енергийно ефективно осветление, както и видеонаблюдение и безплатен интернет достъп.

Ще бъдат маркирани, обозначени и картографирани поклоннически маршрути и велопът, които ще свързват храм „Св. Димитър“ в с. Панчарево, манастирите „Св. Архангел Михаил“ и „Св. Николай Летни“ и крепостта „Урвич“ в с. Кокаляне.

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Проектът ще подобри достъпа до природните, културните и религиозните забележителности в района и ще създаде повече възможности за спорт, планинско колоездене и устойчив туризъм. Той се изпълнява от Столична община – район „Панчарево“ в партньорство с Националния исторически музей, храм „Св. Димитър“ – с. Панчарево, и спортен клуб „Драг“. Срокът за изпълнение е до ноември 2027 г.

Разширение на велосипедната инфраструктура в София

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Столична община подготвя велоалеи и в рамките на няколко ключови инфраструктурни проекта: двупосочна велоалея с дължина 1,3 км и ширина 2,50 м по бул. „Копенхаген“; еднопосочни велоалеи при изграждането на бул. „Източна тангента“; велоалея по бул. „Христо Ботев“ от бул. „Сливница“ до Петте кьошета, която ще се свърже със съществуващото трасе по бул. „Прага“.

Тази година беше завършен и последният участък от бул. „Тодор Каблешков“, където са изградени еднопосочни велоалеи.

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Най-мащабният проект остава 30-километровият „Зелен ринг на София“, който ще свърже повече от 30 столични квартала. Очаква се в края на годината да започне работата по първия участък – между гара „Пионер“ и бул. „Шипченски проход“, след приключване на процедурите по придобиване на имоти и избор на изпълнител.

През есента се очаква да започне и изграждането на нов парк в „Младост 3“ с детски и спортни площадки и пъмп-трак зона за велосипеди и ролкови спортове.

Важен приоритет за общината са и „зелените коридори“ към Витоша. Планират се маршрути за пешеходци и велосипедисти от НДК през Южния парк до кв. „Бояна“, както и от Борисовата градина до планината по поречието на река Драгалевска.

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Велоалеи Столична община София Панчарево велосипеди
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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