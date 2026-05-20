Две сирийски семейства намериха в Ивайловград втори дом

Държавната агенция за бежанците изпълни успешно още един етап от проекта на ЕС по презаселване на граждани на трети страни

Държавната агенция за бежанците изпълни успешно поредната стъпка от културната адаптация и интеграция в рамките на проекта за ефективно презаселване на граждани на трети страни на територията на Република България. Две сирийски семейства намериха своя нов дом в Ивайловград по силата на партньорско споразумение между държавната агенция и български общини. Срещата с българската история и култура започна с прекрасната антична вила “Армира”.

До седмица предстои настаняването на две семейства и в Община Бургас, също в рамките на проекта за ефективно презаселване.

Припомняме, че на среща в Брюксел в края на миналата година бе отчетено, че България изпълнява всички поети ангажименти по отношение на програмата ЕС по презаселване на граждани на трети страни. В срещата участие тогава взе заместник-председателят на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет Никола Казаков.

В рамките на проекта общо ще бъдат презаселени на територията на Република България до 25 граждани на трети страни в съответствие с европейските регламенти и Рамката на Националния механизъм за изпълнение на ангажиментите на Република България по презаселване.

Това ще допринесе за засилване на солидарността и сътрудничеството с трети държави, засегнати от миграционни потоци, включително чрез презаселване в Европейския съюз и чрез други законни начини за закрила.

Проектът ще бъде реализиран в рамките на Програмата на Република България по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2021-2027.