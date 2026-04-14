Започва записване за участие в Национален конкурс за детска забавна песен на фолклорна основа „Златен извор“ 2026 в Димитровград

На 06.06.2026г. в спортна зала „Младост“ в Димитровград ще се проведе XXVI издание на Национален конкурс за детска забавна песен на фолклорна основа „Златен извор“ 2026. Конкурсът е без такса за участие. Целта му е създаване и популяризиране на нови български песни и обработки на фолклорна основа за деца и юноши.

Желаещите може да се включат в конкурса в две направления: Детска забавна песен на фолклорна основа „Златен извор“ 2026 и Нова детска авторска песен на фолклорна основа /музика, текст и аранжимент/.

Участниците ще бъдат разделени в общо четири възрастови групи, като са предвидени три отделни категории. Първата е за индивидуални изпълнители, а следващите две – за вокални дуети и трио, както и за вокални групи и формации. Предвидени са награди за първо, второ и трето места в съответните категории. Ще бъдат връчени и специални награди: Grand Prix за най-добро изпълнение, както и отличия за най-атрактивен и за най-малък изпълнител. За поредна година да бъде връчена и Купата на кмета на Община Димитровград на институцията с най-висок рейтинг.

Заявки за участие в конкурса се приемат до 17.00 часа на 18 май 2026 г. на e-mail: zlatenizvor2017@abv.bg или на място в културен дом „Химик“ - Димитровград.

