Добив на злато в Източните Родопи предизвиква отпор: Страх от замърсяване и че емблематична река ще пресъхне

24 април 2026, 20:31 часа 705 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images / Guliver
Само за 20 дни повече от 400 души се подписаха в петиция, която призовава за спиране на проекта "Добив и преработка на полиметални руди от находище "Розино", площ "Тинтява", община Ивайловград, област Хасково". Причината за подписката - опасения, че ще има сериозни екологични последствия и твърдение, че концесионната площ попада в две защитени зони от Натура 2000, а процесът по добив включва взривни работи, флотационна преработка и отпадъци от минната индустрия по поречието на Бяла река – една последните диви реки в Европа.

Инициаторите на петицията са категорични, че има риск и за културно-историческото наследство в района, защото става въпрос за открит добив край селата Розино и Гугутка. "В землищата на селата Розино и Гугутка са регистрирани археологически обекти, като 4 от тях са в непосредствена близост до концесионната площ. Районът е слабо проучен и е възможно да има нерегистрирани археологически обекти, които да бъдат засегнати от бъдещи проучвателни или добивни дейности", казват организаторите на петицията. В инициативата участва и Българско дружество за защита на птиците.

В свои становища до Министерството на околната среда и водите повече от 10 организации, сред които Българското дружество за защита на птиците, сдруженията "Приятели на Маджарово", "За Земята", "Балканка", Националното ловно-рибарско сдружение "Съюз на ловците и риболовците в България", Българска асоциация за алтернативен туризъм, фондация "По-диви Родопи" и др., се обявиха против реализирането на проекта заради рисковете за биоразнообразието, водните ресурси и дългосрочното устойчиво развитие на региона.

Конкретно в самата петиция са посочени следните твърдения: 

  • предвижда се водочерпене от Арпа дере, въпреки че документите сочат ниски водни количества, слабо подхранване на подземните води и периоди, в които дебитът на реката е под необходимия екологичен минимум. Това е сериозен риск в район, който вече страда от засушаване. Това поставя в сериозен риск бъдещето на водните ресурси в целият водосбор на Бяла река.
  • в проекта има предвидена работа с опасни химични вещества. В документацията са посочени реагенти за обогатяването на рудата, включително MIBC, PAX, меден сулфат, натриев хидрогенсулфид и други вещества, които увеличават риска за водите, почвите, отпадъците и аварийната безопасност.

Зад проекта за добив на злато стои "Тинтява Експлорейшън" АД.

На 27 април започват и обществените обсъждания в проектния район. Очаква се засилен интерес, както и участие на гръцки граждани, които живеят близо до границата. Обсъжданията са планирани за 27 април: 09:00 ч. – с. Розино, 13:00 ч. – с. Конници, 15:00 ч. – с. Гугутка и 17:30 ч. – с. Бял градец. На 28 април от 10:00 ч. ще бъде общественото обсъждане в Ивайловград, което ще се проведе в малката зала на НЧ "Пробуда 1914", ул. "Орфей" 1.

Ивайло Ачев Отговорен редактор
