Войната в Украйна:

Мъж загина при трудова злополука в Димитровград

26 август 2025, 12:18 часа 534 прочитания 0 коментара
Мъж загина при трудова злополука в Димитровград

Мъж на 71 години е загинал при злополука на работното си място в Димитровград, съобщи за БТА директорът на Дирекция "Инспекция по труда" (ДИТ) в Хасково Кирчо Кирев.

ОЩЕ: Инцидент в автосервиз: Пръснала се гума на камион уби работник

За инцидента, който е станал на 25 август към 11:35 часа, информираха и от Областната дирекция на МВР. По данни на полицията мъжът е водач на товарен автомобил. Той е бил прегазен от камиона при извършване на ремонта му. Тежкото возило, което било с работещ двигател, е потеглило на заден ход и преминало през част от тялото на мъжа. Пострадалият е бил транспортиран в болницата в Хасково, където по-късно е починал, посочиха от полицията.

На мястото на инцидента още вчера е бил екип от Инспекцията по труда, каза Кирчо Кирчев. Той посочи, че установяването на точната ситуация, при която е станал инцидентът, ще е трудна задача, тъй като няма преки свидетели на случилото се. От фирмата, в която починалият мъж е бил служител, са изискани необходимите за инспекция документи. Засега е проверено, че загиналият е имал трудов договор, посочи Кирчо Кирев.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Според доклада на ДИТ в Хасково за първото шестмесечие на 2025 година постъпилите сигнали в звеното през спешния телефон 112 са за 14 инцидента на работното място.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Димитровград трудова злополука информация 2025
Още от Хасково
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес