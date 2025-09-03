Зловещ челен удар на пътя край Хасково взе жертви (ВИДЕО)

Зловещ челен удар е станал днес, 3 септември, на изхода на село Константиново в посока Хасково. Самото населено място е в Хасковска област. По първоначална информация, цитирана в местните медии, катастрофата е между два автомобила. Двама души за загинали на място. Сигналът е подаден в 13:16 часа. Пет полицейски екипа, медици и пожарни аварийни екипи са на мястото на инцидента, съобщава Haskovo.live.

Още: С въздушни линейки: Братята, пострадали в катастрофата край Монтана, стигнаха до “Пирогов“

Има и ранени

Информацията за загиналите е цитирана също от bTV и Българското национално радио (БНР). Според БНР катастрофата е станала на прав участък от пътя при симеоновградското село. Има ранени, които се извозват в няколко линейки.

На място са изпратени два специализирани автомобила на пожарната, които режат ламарините на смачканите коли, за да извадят пострадалите, гласи още информацията на националното радио.

Снимка: iStock

Още: Не спряла на знак стоп: 66-годишна катастрофира с електрическа триколка

Към момента не е ясно как точно е станал сблъсъкът и какви са причините за тежката катастрофа.

Местната медия Xnews.bg съобщи от мястото на инцидента, че вероятно става въпрос за автомобили "Опел" и "Мерцедес". От публикуваните от изданието видеокадри във Facebook се вижда, че двете коли са напълно смачкани и изпотрошени, като едната все още е на пътното платно, а другата се намира извън него.

Още: Райски газ, еуфория и 199 км/ч.: Експертизите за Виктор Илиев, който се вряза в автобус