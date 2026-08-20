Теч на амоняк в Димитровград: Какво се знае до момента?

Видим теч от тръбопровод за пренос на амоняк е установен от Регионалната инспекция по околна среда и води в "Неохим" АД. Течът е забелязан при проверка на промишлени предприятия на територията на община Димитровград на 19 август 2026 г. В района на теча растителността и почвата са почернели и се отделят пари. На мястото се усеща силна миризма и дразнене на очите.

На оператора е дадено предписание да предприеме технически мерки за отстраняване на течове и пропуски по тръбопроводната мрежа за амоняк в срок до 31 август 2026 г.

Още констатации

При проверката е констатирано още, че производствените инсталации на „Неохим“ АД не работят, като продължават доставките и зареждането с течен амоняк, доставян с железопътни цистерни.

На 18 август е започнал трети пореден неуспешен опит за пускане на цех „Азотна киселина нова“. След неуспешния опит са отворени дренажите за пара и люкът по въздух, затворено е централното подаване на вода и се извършва охлаждане на оборудването. След приключване на тези дейности предстои да бъдат изяснени причините за неуспешното пускане. ОЩЕ: Кметът на Димитровград след тече на амоняк: Към момента няма опасност

Проверка и на ТЕЦ „Марица 3“ АД

В рамките на контрола РИОСВ – Хасково извърши проверка и на ТЕЦ „Марица 3“ АД.

При обхода на производствената площадка са проверени командната зала и цехът на сероочистващата инсталация. По време на проверката горивната инсталация е работила в нормален режим, като за гориво са използвани въглища и биомаса. Пречиствателните съоръжения – електрофилтрите и сероочистващата инсталация, също са били в нормален работен режим.

Извършени са контролни измервания на емисиите на серен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид и прах, изпускани в атмосферния въздух от изпускащо устройство К1. Измерванията са направени от Регионалната лаборатория – Стара Загора към Изпълнителната агенция по околна среда. Резултатите ще бъдат предоставени допълнително на РИОСВ – Хасково. ОЩЕ: Замърсена с химикали река и тонове мъртва риба край Москва след атака с дронове, Русия отвърна с амоняка в Киев (ВИДЕО)

Как се разходват парите за чист въздух?

През 2025 г. инспекцията е превела по бюджета на община Димитровград 24 542 евро, а през 2026 г. – 50 066 евро. Средствата представляват 80% от санкциите за увреждане или замърсяване на околната среда над допустимите норми, наложени на оператори на територията на общината.

РИОСВ – Хасково ще изиска от община Димитровград информация каква част от преведените средства е изразходвана за екологични проекти и дейности по приоритетите, определени в общинските програми за околна среда.

Регионалната инспекция ще продължи наблюдението в реално време на постъпващите данни от автоматичната измервателна станция „Раковски“ в Димитровград, както и системния контрол на промишлените предприятия на територията на общината. При установяване на нарушения ще бъдат прилагани предвидените в законодателството мерки за спазване на нормите за качество на атмосферния въздух. ОЩЕ: Няма завишени нива на амоняк в атмосферата в България