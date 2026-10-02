"Ще пледираме невинен": Адвокатът на Борислав Сандов за обвиненията по "Петрохан" (ВИДЕО)

Ще пледираме невинен. Това каза в предаването Студио Actualno адвокатът на Борислав Сандов Александър Кашъмов, който е и изпълнителен директор на Фондация “Програма достъп до информация“. Поводът – повдигнатото обвинение срещу бившия министър на околната среда и водите Борислав Сандов, заради подписаното споразумение с групата “Петрохан“. Ако изобщо се стигне до съд, ще се борим за оправдателна присъда, категоричен беше адв. Кашъмов: “След първоначалната лъжа на пресслужбата на прокуратурата дванадесет дена преди това предявяване, че е привлечен като обвиняем, все пак те издадоха призовка за 25-а година, т.е тя беше нередовна, но въпреки това ние решихме да не бавим работата на следствието. Етапът е, че той е привлечен като обвиняем за длъжностно престъпление чрез това, че е подписал рамково споразумение с въпросното сдружение. Още: Повдигнаха обвинение на Борислав Сандов по случая "Петрохан"

Обвинението е абсурдно

Естествено обвинението е напълно абсурдно, тъй като не е вярно, че е оправомощавана някаква неправителствена организация, каквато и да е тя. Никакви държавни функции не възлага. Такива между другото споразумения има хиляди, сключени от всички български министерства за последните 30 години с най-различни граждански групи и т. н. И това е изключително рутинна процедура. Много ми е странно, че някой в прокуратурата живее вече 30 години извън това общество. Още: Защитата след обвинението срещу Борислав Сандов: Абсурдно е, разследването се вади преди избори

Снимка БГНЕС

Друг е въпросът, че по принцип, специално за сферата околна среда, в Закона за опазване на околната среда има такава разпоредба, която не съществува в нито един друг закон, която овластява министъра по своя преценка, да възлага на неправителствени организации да съставят актове за установяване на нарушения. Това е делегиране на държавна власт. Т. е. по принцип никой министър на околната среда не може да бъде обвиняем за такова престъпление, защото това е правомощие, дадено със закона.“ Още: Още: Прокуратурата връчва обвинителния акт на Борислав Сандов

Награди и антинагради

От интервюто с адвокат Кашъмов ще узнаете още кои са носителите на годишните награди и антинагради на Фондация “Програма достъп до информация“, раздадени по традиция на 28 септември, в деня на Правото да знам. Фондацията започва и дарителска кампанията по повод 30 години от създането си. Целта, по повод годишнината е да бъдат събрани 30 000 евро, предназначени да дела за достъп до информация, водени про боно и проекти на фондацията, свързани с прозрачното управление в българските общини и в здравеопазването. С дарения можете да се включите на сайта на фондацията ТУК.

Още – във видеоматериала. Още: "Искат и тези избори да манипулират с "Петрохан": Сандов с първа реакция за обвинението