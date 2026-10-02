Юлияна Антонова-Мурата пред Actualno: Моите истории бавно отварят вратата на душата (ВИДЕО)

Всеки един мой разказ дава възможност на читателя да се запознае с Япония. Това заяви в предаването Студио Actualno писателката и дипломат Юлияна Антонова-Мурата по повод новата си книга “Сате-Сате Япония”.

Това “Сате-Сате” е междуметие. Все едно го пееш това заглавие. Аз много обичам красивите думи, красивия изказ. Японците имат преклонение пред думите, те смятат, че те носят заряд, казва Мурата.

Аз установих, че японците много обичат България. Всеки, който има добро чувство към моята родина, вече става мои приятел. Аз имам много приятели японци, които обожават нашата страна, сподели авторката. Тя посочи, че в нейните книги читателите ще открият не философия, не съвети, ще открият преклонение и любов пред човека. Моите истории бавно отварят вратата на душата. Така съм усетила историите, така съм ги написала, без излишни думи, сподели още Юлияна Антонова-Мурата.

Целия разговор с водещ Мирослав Димитров гледайте във видеото.