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"Ти трябва да бъдеш моя": Анита — голямата любов на Гарибалди, която избяга с него на кон

04 октомври 2026, 18:45 часа 480 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno/ChatGPT5
"Ти трябва да бъдеш моя": Анита — голямата любов на Гарибалди, която избяга с него на кон

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Историята на Джузепе Гарибалди и Ана Мария де Жесус Рибейро е любов от пръв поглед.

През 1839 г. младият италиански изгнаник Джузепе Гарибалди се сражава като капер в Революцията Фаррапос (Войната на парцаливите) в Южна Бразилия. Докато наблюдава с бинокъл брега от своя кораб, той забелязва девойка на пристанището в град Лагуна. Слиза от кораба, отива при нея и ѝ казва на италиански: "Ти трябва да бъдеш моя" (Tu devi esser mia).

Анита е едва на 18 години, вече насила омъжена за обущар, който я е изоставил, за да се присъедини към имперската армия. Тя е израснала в дивата природа, язди кон без седло и не робува на правила. Между двамата мигновено пламва силна страст и броени дни по-късно Анита се качва на кораба на Гарибалди, за да остане с него до края на живота си.

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Снимка: Wikipedia

Анита бързо доказва, че мястото ѝ е на предната линия. Още в първата си битка при Имбитуба тя пренася барут и амуниции под ожесточен оръдеен огън и окуражава мъжете да не отстъпват.

През 1840 г. в битката при Куритибанос тя е заловена от имперските войски. Мислейки, че Гарибалди е убит, тя измолва разрешение да търси тялото му сред труповете. Възползвайки се от момент на разсейване на охраната си, Анита се мята на кон и побягва под дъжд от куршуми, през нощта преплува река Каноас и дни по-късно в джунглата се събира отново с Гарибалди.

На следващата година семейството се мести в Монтевидео, Уругвай. Там Гарибалди организира Италианския легион, известен като "Червените ризи". Анита язди до него, командва отряди и междувременно ражда първородния им син Меноти. Само няколко дни след раждането на детето, на Анита се налага да бяга от друга засада: имперците обграждат дома им, но тя успява да се измъкне на кон с новороденото си дете и стига до гората, където се крие в следващите четири дни, докато Гарибалди не я открива.

Те остават в Уругвай още няколко години и тук се раждат децата им  Росита, която умира на 2-годишна възраст, Терезита и Ричоти Гарибалди.

Снимка: Wikipedia

През 1848 г., когато Европа е разтърсена от революции, Гарибалди и Анита се връщат в Италия, за да се бият за нейното обединение. През 1849 г. е обявена краткотрайната Римска република. Френски и австрийски войски обграждат Рим, за да възстановят властта на папата. Въпреки че е бременна в петия месец с петото им дете и страда от тежка форма на малария, Анита отрязва косата си, облича мъжка униформа и пробива вражеската обсада, за да влезе в Рим при съпруга си. Тя лично участва в отбраната на барикадите на хълма Яникул.

Трагичният край край Равена

Когато Рим пада, Гарибалди отказва да се предаде. Той повежда около 4000 доброволци на отчаян марш-поход през Апенините, преследван от четири чужди армии - френска, австрийска, испанска и неаполитанска. В това време състоянието на Анита бързо се влошава, но тя настоява да остане с Джузепе. На 4 август 1849 г., криейки се от австрийските патрули в блатата край Равена, Анита издъхва в ръцете на Гарибалди едва 27-годишна. Тъй като преследвачите са на броени минути от тях, Гарибалди е принуден със сълзи на очи набързо да я погребе в пясъчните дюни и да избяга.

Джузепе Гарибалди я надживява с цели 33 години. Той носи скръбта по Анита до края на живота си, макар след като я загубва в по-късни години да има още два брака и няколко любовници. Днес Анита Гарибалди е национален герой както в Италия, така и в Бразилия. На нейно име са кръстени градове, площади и улици. На хълма Яникул в Рим има неин паметник - на кон, с пистолет в едната ръка и бебето Меноти в другата.

Снимка: Wikipedia

Всяка голяма любов оставя следа, която времето не може да заличи. Следващата незабравима романтична история Actualno.com ще ви разкаже отново в неделя вечер.

Заглавната снимка е илюстративна и е направена с инструмента за ИИ ChatGPT5 на OpenAI

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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